“Campionato non regolare”: è bufera sulla Serie A

Scoppia la bufera in Serie A a poche giornate dal termine: minata la regolarità del campionato, l’annuncio in diretta è sconvolgente

Gli ultimi due turni di Serie A sono stati fortemente condizionati dalla morte di Papa Francesco e tante partite sono state rinviate, venendo poi disputate qualche giorno dopo.

Ciò ha portato a grandi proteste dai tifosi, soprattutto nella giornata di lunedì quando, dopo aver appreso la notizia della scomparsa del Pontefice, la Lega Serie A ha subito provveduto a posticipare le gare a data da destinarsi, scombinando i piani di squadre e tifoserie. I club hanno dovuto fare ritorno nei rispettivi ritiri mentre i tifosi, che erano già in viaggio, hanno ricevuto una bruttissima sorpresa, perdendo anche giorni di lavoro.

La stessa cosa è accaduta sabato coi funerali di Papa Francesco che ha portato allo spostamento delle gare in programma tra cui Inter-Roma, disputata poi domenica dopo un lungo tira e molla. Inoltre, come se non bastasse, la Lega ha dovuto anche ricalendarizzare la sfida tra Atalanta e Lecce che avrebbe dovuto avere luogo venerdì scorso e poi giocata domenica sera per la morte del fisioterapista dei salentini Graziano Fiorita tra le dure proteste del club pugliese.

Spostamenti che, secondo quanto dichiarato dal giornalista Ivan Zazzaroni, hanno falsato il campionato. Il direttore del Corriere dello Sport non le ha mandate a dire alla Lega Serie A, ribadendo più volte come il campionato non possa ritenersi regolare.

Serie A non regolare: l’attacco di Zazzaroni è durissimo

Intervenuto nel programma Pressing, in onda su Italia 1, il giornalista e direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni ha attaccato duramente la Lega Serie A. Il noto giornalista ha fatto sapere come non sussistano le condizioni per ritenere la Serie A regolare, sottolineando come quanto accaduto prima e durante Atalanta-Lecce sia il simbolo di un calcio disumanizzato.

Zazzaroni si è espresso non solo sugli ultimi rinvii, ma anche sul calendario talmente ingolfato da non poter recuperare gare si sarebbero dovute disputare nel girone d’andata: “Calcio disumanizzato? Lo è da molto tempo, da quando hanno riempito i calendari fino al punto che non hai slot per i recuperi. Ricordiamo che quest’anno abbiamo visto due partite del girone d’andata giocate nel girone di ritorno”.

Riguardo il caos degli ultimi giorni, il direttore del Corriere dello Sport si è schierato dalla parte dei tifosi del Lecce e non solo, sottolineando come non sia stato rispettato il loro dolore e ribadendo la non regolarità del campionato: “Non è una questione di colpe o non colpe, non ci sono le condizioni per fare un campionato normale e regolare. La protesta del Lecce resterà storica, anche perché ho visto tanta gente, che si è irritata giustamente perché non è stato rispettato il dolore dei leccesi”.

Parole forti quelle di Zazzaroni che hanno però trovato concordi molti tifosi e che renderanno ancora più acceso un finale di stagione che già si preannunciava bollente.