Dovbyk torna in Spagna: la Roma soffia all’Inter il sostituto

Pagato 30 milioni di euro la scorsa estate, Artem Dovbyk ha quest’anno deluso le aspettative segnando “appena” 16 gol con la maglia della Roma.

La dirigenza giallorossa si aspettava forse un impatto più forte ed importante da parte del Pichichi dell’ultima Liga, ma vuoi l’adattamento ad un nuovo campionato, ad una nuova squadra, ma soprattutto ad nuovo paese, Dovbyk non è riuscito ad essere tanto decisivo quanto lo è stato al Girona. A fronte di questo la Roma starebbe seriamente pensando di rispedirlo in Spagna, anche perché Claudio Ranieri avrebbe già individuato l’attaccante al quale affidare la maglia numero 9 nella prossima stagione.

Dovbyk lascia Roma dopo appena un anno: torna in Spagna

Importanti novità arrivano in merito al futuro di Artem Dovbyk, che ad appena un anno dal suo arrivo in Italia potrebbe essere scaricato dalla Roma. Il rendimento avuto in questa stagione dall’attaccante ucraino non ha convinto nessuno dalle parti di Trigoria, ed è per questo che si starebbe seriamente valutando la possibilità di lasciarlo partire nel prossimo calciomercato estivo.

Nel momento in cui uno scenario del genere dovesse realizzarsi, è meglio che la dirigenza giallorossa cominci a pensare a cosa è andato storto, anche perché stiamo parlando di un affare da oltre 30 milioni di euro. Oramai è andata, non si può tornare indietro, anche se è un po’ quello che potrebbe (metaforicamente) fare Dovbyk.

Stando ai colleghi di Sport, infatti, il campione ucraino sarebbe finito nel mirino di alcune squadre di Liga, campionato nel quale è stato il capocannoniere nella stagione 2023/24. L’attaccante non disdegnerebbe assolutamente una soluzione del genere, soprattutto se quanto riportato dal quotidiano catalano dovesse verificarsi. È infatti il Girona la squadra più interessata di tutte a riportare Artem Dovbyk in Spagna, club con cui l’ucraino si è affermato segnando 24 reti in 39 partite.

La Roma soffia all’Inter l’attaccante

Le continue voci su Artem Dovbyk lasciano credere che la Roma possa nuovamente cambiare attaccante nel prossimo calciomercato estivo. Nulla di confermato, sia chiaro, anche perché solo il prossimo allenatore giallorosso potrà effettivamente decidere se fare a meno o no dell’ucraino, ma la sensazione è che oramai la strada intrapresa lasci credere proprio questo.

Non è dunque un caso che la Roma si sarebbe già messa alla ricerca di una prima punta, andando a spulciare non solo in Italia ma anche all’estero. Ma è proprio dalla Serie A che dovrebbe arrivare il prossimo numero 9 della formazione giallorossa, giocatore sul quale si sarebbe registrato l’interesse anche di altre squadre importanti come Inter e Napoli ad esempio. L’erede designato di Artem Dovbyk alla Roma potrebbe dunque essere Lorenzo Lucca, attaccante che in un contesto meno blasonato come quello di Udine è comunque riuscito a mettere a segno 12 gol, 10 dei quali in campionato. Per cederlo l’Udinese chiede almeno 30 milioni di euro, cifra che la Lupa sarebbe in grado di investire solo nel momento in cui Dovbyk dovesse effettivamente andare via. Staremo a vedere.