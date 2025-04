Colpo Fabregas in panchina, Roma beffata: incontro e firme

Il nome di Cesc Fabregas è centrale nelle idee di mercato dei grandi club che intendono cambiare allenatore: incontro importante a Como.

La stagione di Fabregas con il Como è stata esaltante ed emozinante per tutto l’ambiente comasco che è arrivato a una grande e storica salvezza che porterà il club a crescere ancora di più a fare grandi cose per il futuro e sognare in grande anche dal punto di vista delle ambizioni del club.

Il futuro di Fabregas è ancora tutto da scrivere ma ci sono ora dei contatti in corso per riuscire a strapparlo al Como dopo l’ottima stagione che si è appena “conclusa” con la salvezza.

Futuro Fabregas: incontro a Como per l’addio

Il nome di Cesc Fabregas si sta facendo largo nelle idee delle grandi del nostro campionato e non solo. Il tecnico spagnolo ha fatto vedere grandi cose con il Como, ha portato il club all a salvezza e ha saputo fare in modo che si parlasse sempre di lui e della sua idea di gioco.

Fabregas dove allenera? Il suo futuro è argomento costante nelle sale del calciomercato. Il suo proifilo è uno dei più apprezzati a livello europeo: ha un’idea di gioco ben precisa che ha saputo mettere in mostra anche in una squadra con mezzi tecnici non eccezionali.

Secondo le ultime notizie di mercato, c’è stato un incontro a Como con dei dirigenti che vogliono prendere Fabregas per la prossima stagione.

Fabregas nel mirino del Bayer Leverkusen: le ultime

Il futuro di Fabregas è tra i più chiacchierati di questo periodo. A fine stagione tante squadre cambieranno allenatore e ci sono molti nomi che circolano in ambienti anche molto importanti.

Secondo quanto riferisce La Provincia, c’è stato un incontro a Como tra i dirigenti del Bayer Leverkusen e Cesc Fabregas. Il club tedesco perderà Xabi Alonso alla fine della stagione, con il tecnico spagnolo che tornerà in patria per allenare il Real Madrid, e stanno cercando il suo successore.

La Roma resta fortemente interessata a Fabregas e poi sarà solo l’allenatore spagnolo a prendere la decisione migliore per il suo futuro.

Como, quale futuro per Fabregas? I dirigenti vogliono la permanenza

I dirigenti del Como vogliono che Fabregas resti ancora, come da contratto e come da ambizioni. Il ds pochi giorni fa ha ammesso che ci sono diverse squadre interessate al tecnico spagnolo ma soprattutto ha ribadito la volontà di trattenerlo.

Fabregas, dal suo canto, si è detto sempre felice di essere parte del Como e vorrebbe restare ancora a lungo ma poi è chiaro che se dovessero arrivare delle offerte irrinunciabili, potrebbe decidere per l’addio.