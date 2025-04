Futuro Fabregas, incontro con la big: ha deciso – Fabrizio Romano

Cesc Fabregas si sta dimostrando uno degli allenatori più talentuosi e bravi della Serie A: ha preso una decisione sul futuro.

Il tecnico spagnolo ha portato il Como alla salvezza al primo anno di Serie A, offrendo anche una proposta di gioco molto allettante e moderna, capace di mettere in difficoltà tutte le big del nostro campionato e riuscendo anche a essere d’esempio per tanti allenatori che ora si ispirano alla filosofia e al gioco di Fabregas.

Il Como è una squadra giovane e ricca di talento, Fabregas sarà ancora l’allenatore dei Lariani o cambierà squadra facendo subito il salto di qualità?

Futuro Fabregas: tutte le big sulle sue tracce

Il nome di Cesc Fabregas inizia a farsi importante per tante squadre che sono alla ricerca di un nuovo allenatore da cui ripartire nella prossima stagione. La situazione legata al suo futuro può cambiare da un momento all’altro, essendo uno dei migliori allenatori in circolazione.

La Serie A ha dato modo a Fabregas di diventare uno degli allenatori più seguiti e studiati nell’era moderna e ora anche uno dei più chiacchierati rispetto al futuro di alcune squadre.

Secondo le ultime notizie di mercato, il futuro di Cesc Fabregas è in un momento molto particolare: ci sono delle importanti novità in merito.

L’annuncio di Fabrizio Romano sul futuro di Fabregas

Fabregas è stato accostato a diverse squadre nell’ultimo periodo. Il Como ora è salvo grazie ai suoi principi di gioco, sempre fedeli alla filosofia e alla mentalità del mister e ora il futuro è tutto da scrivere.

Secondo quanto riferisce Fabrizio Romano, Cesc Fabregas resterà al Como anche nella prossima stagione. Non ci sono più dubbi e incertezze, la volontà del presidente e della dirigenza comasca è quella di tenersi stretto il tecnico spagnolo che, dal suo canto, è molto felice con il club attuale e vuole continuare a crescere lì.

“È prevedibile che Cesc Fabregas resti e continui a giocare al Como anche la prossima stagione“, scrive il noto giornalista esperto di mercato sui suoi social, riferendo di una decisione presa all’unanimità nell’ambiente Como.

Retroscena Fabregas: contatti diretti con il Lipsia

Il futuro di Fabregas sarà al Como ma nelle scorse settimane ci sono stati diversi momenti di riflessione che lo avrebbero potuto portare via dal club comasco per vivere subito un’altra esperienza di grandissimo livello.

In particolare, sempre come rivelato da Fabrizio Romano nel suo punto sul futuro di Fabregas, c’è stato un incontro diretto tra i dirigenti del Lipsia e lo stesso Fabregas con il suo entourage per trovare un accordo sulla prossima stagione ma poi il tecnico spagnolo ha deciso di restare ancora al Como.