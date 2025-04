Milan beffato: un’altra squadra ha l’accordo con Fabregas

Importanti novità sul futuro di Cesc Fabregas, considerato come una delle rivelazioni più belle di questa stagione in Serie A.

Il Milan rischia di mettere una croce sul nome di Cesc Fabregas. Infatti, secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato, l’allenatore del Como ha già un accordo con un altro club.

L’offerta è sul tavolo dell’allenatore che dovrà prendere una decisione riguardo il suo futuro. L’esperienza a Como si sta rivelando positiva anche se la squadra avrebbe meritato qualche punto in più a fronte delle prestazioni messe in campo. Eppure i risultati sono comunque positivi con il club che in questo momento della stagione è fuori dalla zona retrocessione. Intanto, l’attenzione massima di altre società sono rivolte, oltre ai talenti come Nico Paz e Diao, anche all’allenatore Cesc Fabregas che ha catturato l’interesse di tanti club.

Una scelta azzeccata da parte della proprietà indonesiana, fra le più ricche in Italia, che ha deciso di affidare la guida di questo progetto ad un emergente come Fabregas che ha sapunto trarre il meglio da questo gruppo prima con una promozione in A e adesso con una salvezza.

Ma il futuro, però, è tutto da scrivere, anche perché Fabregas ha ricevuto tante proposte per la prossima stagione. Ecco perché l’addio è una possibilità concreta.

Fabregas lascia il Como? C’è un’altra squadra pronta a prenderlo

Nelle ultime settimane si è parlato tanto di Fabregas come potenziale candidato per la panchina di Milan e Roma.

Entrambe le società, infatti, alla ricerca di un nuovo allenatore per la prossima stagione, hanno sondato la disponibilità anche dell’ex centrocampista che è stato fra le rivelazioni di questa Serie A.

Ovviamente, bisognerà attendere la fine della stagione per tracciare un bilancio e capire le reali intenzioni del tecnico spagnolo che di sicuro non si tirerebbe indietro davanti alla possibilità di allenare una grande.

La sorpresa di queste ultime ore, però, riguarda l’interesse anche di un’altra società con i dirigenti pronti a chiudere e pagare la clausola per nominare come nuovo allenatore del Lipsa Fabregas.

Fabegras al Lipsia: ecco le ultime novità

Secodo le ultime indiscrezioni riportate da Sky Sport DE, il club tedesco sta pensando di protare a Lipsa Fabregas. Il profilo dell’allenatore spagnolo è gradito ai dirigenti della Red Bull che vogliono puntare su un giovane in vista del futuro. Addirittura, la società è disposta a pagare una clausola, visto che il tecnico spagnolo è legato contrattualmente al Como fino a giugno 2028. Per Milan e Roma, dunque, una pessima notizia visto che si aggiunge un’altra concorrente per Fabregas, che può essere tentato da questa avventura. Non resta che attendere la fine della stagione per capire cosa ne sarà del futuro del tecnico.