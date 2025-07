Donnarumma lascia il PSG, ma non per la Serie A: la destinazione

L’avventura di Gianluigi Donnarumma al Paris Saint Germain sembrerebbe giunta una volta e per tutte ai titoli di coda.

Le tensioni che si sono create per il suo rinnovo di contratto hanno portato le parti ad allontanarsi, anche se l’ultima parola non sarebbe ancora detta. Nonostante questo, comunque, la sensazione è che oramai il tempo di Donnarumma a Parigi sia finito, come confermano anche le ultime voci di calciomercato inerenti al portiere della Nazionale italiana.

Stando a queste, l’ex Milan avrebbe potuto lasciare il PSG per fare ritorno in Serie A, ma alla fine così non sarà.

Donnarumma lascia il PSG: destinazione a sorpresa

Importanti novità arrivano in merito al futuro di Gianluigi Donnarumma, destinato a lasciare il Paris Saint Germain già nel corso di questo calciomercato se i discorsi per il suo rinnovo di contratto non dovessero subire una svolta. Di trattenere in squadra un calciatore in scadenza nel giugno 2026 il club campione d’Europa non ne ha alcuna intenzione, motivo per il quale potrebbe seriamente cominciare a prendere in considerazione offerte per il suo trasferimento.

A fronte di questo nel corso delle ultime settimane si è parlato con insistenza di Serie A, ma la sensazione è che il futuro di Gianluigi Donnarumma possa essere ancora all’estero. Nonostante il pressing di una grande del campionato italiano, il portiere italiano sarebbe finito nel mirino di una delle squadre più importanti della Premier League, decisa a riempirlo di oro pur di convincerlo a trasferirsi in Inghilterra.

Stando dunque a quanto riportato dai colleghi di Fichajes, Gianluigi Donnarumma potrebbe essere più di una semplice tentazione per il Chelsea di Enzo Maresca, alla ricerca di un portiere che possa permettere alla squadra di compiere il definitivo salto di qualità. E chissà che la finale del Mondiale per Club in programma domani non possa servire alle due società per sedersi al tavolo delle trattative per cominciare a parlare di questa soluzione.

Serie A: c’è concorrenza per Donnarumma

Il Chelsea sembrerebbe la squadra più convinta a strappare al Paris Saint Germain Gianluigi Donnarumma. Enzo Maresca vuole un campione di livello mondiale in quel ruolo, motivo per il quale sarebbe stuzzicato all’idea di portare a Londra il suo connazionale, oramai in combutta con il club campione d’Europa per via dei discorsi per il suo rinnovo di contratto.

Allo stesso tempo, però, c’è da dire che il Chelsea non è l’unica squadra che sogna Donnarumma. Oltre ai Blues e all’Inter, infatti, anche il Manchester City si potrebbe inserire in questi discorsi, soprattutto se si considera il fatto che quella che sta per cominciare dovrebbe essere l’ultima stagione di Ederson con la maglia dei Citizens. Staremo a vedere.