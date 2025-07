Juventus beffata: il mediano ha un altro accordo in Serie A

Nonostante fosse il nome in cima alla lista dei desideri della Juventus, il calciatore non si trasferirà a Torino in questo calciomercato.

Stando alle ultime notizie, infatti, il suo futuro dovrebbe essere in un’altra grande di Serie A, che ha superato la Vecchia Signora all’ultima curva con l’offerta presentata nelle scorse ore. Da capire quali saranno adesso le tempistiche di questo affare, ma la sensazione è che oramai la strada intrapresa non abbia come meta finale la città della Mole, anche se fino a quando non ci saranno le firme sui contratti tutto è ancora possibile.

Niente Juventus, il calciatore firma per un’altra grande di Serie A

La Juventus deve registrare l’ennesima delusione di questo inizio complicato di calciomercato. Dopo averlo seguito con attenzione nel corso delle ultime settimane, la Vecchia Signora si è vista sfumare la possibilità di ingaggiare il calciatore per colpa di una rivale di Serie A.

Il direttore tecnico Comolli era convinto di avere in pungo il ragazzo, complice anche la totale disponibilità di quest’ultimo a vestire la maglia bianconera, ma qualcosa nei piani di tutte le parti in causa sarebbe incredibilmente cambiata, anche perché oggi la Juventus rischia seriamente di vedersi soffiare un obiettivo dichiarato di questo calciomercato. Nelle prossime ore si cercherà ovviamente di raddrizzare la situazione, sfruttando soprattutto l’inizio della prossima settimana, ma la sensazione è che non ci sia più nulla da fare.

Stando dunque a quanto trapela dalla Turchia, la Juventus potrebbe perdere la corsa ad Yves Bissouma per colpa della Roma, che a quanto pare potrebbe abbandonare la pista che porta a Richard Rios del Palmeiras per focalizzarsi internamente su quella del centrocampista del Tottenham, giocatore di cui gli Spurs non vorrebbero comunque privarsi nonostante non sia un titolare inamovibile della formazione di Thomas Frank.

25MLN per beffare la Juventus: sta succedendo

L’aereo di Yves Bissouma diretto a Torino potrebbe essere dirottato a Roma. Stando ai colleghi turchi, infatti, la società giallorossa starebbe spingendo più della Juventus per portare in Serie A il centrocampista del Tottenham ex Brighton.

Non sarà sicuramente una trattativa semplice, anche perché il ragazzo sembrerebbe preferire la Vecchia Signora, ma la Roma è fiduciosa si riuscire a spostare l’ago della bilancia dalla propria parte, complici anche gli ottimi rapporti con il Tottenham. C’è però da convincere il club inglese con un’offerta economica importante, anche perché il valore del cartellino di Bissouma dovrebbe aggirarsi attorno ai 22/25 milioni di euro. Non sono ammessi sconti, quindi ci sarà da fare le cose seriamente.