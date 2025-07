Milan, l’erede di Theo è francese: arriva per 15MLN

Incassato con delusione e stupore il “no” di Archie Brown, il Milan avrebbe individuato in Francia l’erede di Theo Hernandez.

Stando alle ultime notizie, infatti, la dirigenza rossonera avrebbe messo gli occhi su uno dei profili più interessanti del calcio transalpino, calciatore che fra le altre cose ha già fatto il suo esordio con la Nazionale maggiore ed è una delle colonne portanti dell’U21. Stiamo dunque parlando di un giocatore decisamente interessante, che il Milan non vorrebbe però lasciarsi scappare questa volta, forte anche dell’esperienza di Brown.

Per questo motivo Igli Tare starebbe preparando l’offensiva, forte anche del consenso tecnico di Max Allegri.

L’erede di Theo al Milan è francese

Importanti novità arrivano in merito al calciomercato in entrata del Milan, pronto ad entrare finalmente nel vivo con l’arrivo in rossonero di Luka Modric, previsto per la giornata di lunedì. Oltre al centrocampista croato, però, prima della partenza per tournée in Asia, prevista per il 19 luglio, la dirigenza rossonera vorrebbe mettere a disposizione di Max Allegri almeno un altro rinforzo, giocatore che nell’immaginario collettivo dovrebbe sostituire in rosa Theo Hernandez.

In teoria questo giocatore doveva essere Archie Brown, ma l’inglese ha alla fine preferito il Fenerbahce al Milan, costringendo il club rossonero a tornare sul mercato e mettersi alla ricerca di un profilo che possa fare al caso suo. Tra i tanti valutati, però, quello del francese sembrerebbe convincere tutti dalle parti di via Aldo Rossi, soprattutto Max Allegri, che rivedrebbe in lui caratteristiche simili ad Andrea Cambiaso, suo pupillo e nome che per un momento è stato anche timidamente sondato dalla dirigenza milanista.

Stando dunque a quanto riportato dai colleghi di FootMercato, per il ruolo di terzino sinistro il Milan avrebbe messo gli occhi su Melvin Bard del Nizza, classe 2000, francese, proprio come Theo Hernandez, che nella passata stagione ha totalizzato con i rossoneri della Costa Azzurra 32 presenze, 2 gol ed un assist in tutte le competizioni.

Colpo in Francia del Milan: arriva per 15MLN

L’erede di Theo Hernandez al Milan potrebbe essere Melvin Bard del Nizza, giocatore molto simile al connazionale, come conferma anche un dato in particolare. Stando ai colleghi di FootyStats, infatti, il classe 2000 ha calciato 17 tiri in Ligue 1 con il Nizza nella stagione 2024‑25, di cui 8 in porta, mantenendo una media di circa 0,39 tiri in porta ogni 90 minuti, con una precisione di quasi il 47 % (8 su 17 tiri).

Forse sono questi dati che hanno convinto il Diavolo a posare gli occhi su di lui, ma il club rossonero della Costa Azzurra non sembrerebbe disposto a privarsene. Questo ostacolo non sembrerebbe però insuperabile, anche perché con un’offerta da 15 milioni di euro il Milan potrebbe portarsi a casa Bard, anche se il Nizza potrebbe alzare di un po’ la posta in palio per cercare di toccare i 20. Staremo a vedere.