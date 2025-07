L’Inter cambia portiere: Sommer al Galatasaray, scelto il sostituto

Dopo appena due stagioni l’avventura di Yann Sommer all’Inter potrebbe essere già giunta ai titoli di coda.

Stando alle ultime notizie, infatti, il Galatasaray starebbe spingendo con convinzione per il portiere svizzero, che nonostante i tentennamenti iniziali avrebbe aperto alla possibilità di trasferirsi in Turchia. Questo avrebbe portato l’Inter a muoversi di conseguenza, cominciando a valutare diversi profili di spessore con i quali andare a sostituire il suo numero 1.

Diversi nomi sarebbero stati fatti e proposti dalle parti di viale Liberazione, ma solo uno ha alla fine convinto Giuseppe Marotta e l’area tecnica nerazzurra.

Sommer al Galatasaray: l’Inter ha deciso

Yann Sommer potrebbe lasciare l’Inter nel corso di questo calciomercato. Fino a qualche settimana fa nessuno avrebbe mai neanche lontanamente immaginato uno scenario del genere, ma sì come le cose nel corso di questo periodo tendono a cambiare e stravolgersi da un momento all’altro.

E questo è proprio il caso dello svizzero, che alla fine si sarebbe lasciato ammaliare dal fascino del club turco. Parlare di fumata bianca è comunque prematuro, ma la sensazione è che all’inizio della prossima settimana qualcosa di concreto potrebbe cominciare a muoversi. Ovviamente è intenzione dell’Inter cercare di trattenere Sommer in nerazzurro, ma la strada intrapresa lascerebbe invece credere che l’ex ‘Gladbach e Bayern Monaco possa presto sbarcare a Istanbul, come riportato anche dai colleghi del Corriere dello Sport.

A fronte di questo la società nerazzurra presto comincerà la ricerca di un nuovo estremo difensore, anche se dalle parti di viale Liberazione avrebbero già le idee piuttosto chiare su chi andare a puntare. E neanche a farlo a posta, il calciatore in questione è un obiettivo proprio del Galatasaray, quindi alla fine è come se le due società si scambiassero, seppur indirettamente, i portieri.

L’Inter ha scelto il suo nuovo numero 1

Yann Sommer è oramai promesso sposo al Galatasaray, o almeno questo è quello che trapelerebbe dalla Turchia. Se questa sensazione dovesse essere confermata, l’Inter dovrebbe mettersi alla ricerca di un nuovo portiere, anche se a dirla tutta un preferito nella testa di Giuseppe Marotta esisterebbe già.

Stiamo infatti parlando di Marc André ter Stegen, estremo difensore di esperienza internazionale clamorosamente in uscita dal Barcellona. Portarlo a Milano, sponda nerazzurra, potrebbe essere un’opportunità che i vice campioni d’Europa non possono permettersi di lasciarsi scappare, anche se c’è dalle parti di viale Liberazione starebbero valutando anche un’altra soluzione. Potrebbe infatti farsi sempre più strada la possibilità di promuovere Martinez a primo portiere, dandogli così la giusta fiducia per cercare in qualche modo di ripagare l’importante cifra sborsata la scorsa estate per prelevarlo dal Genoa.