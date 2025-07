Arriva Colpani a centrocampo, destinazione assurda

Destinazione del tutto sorprendente per Andrea Colpani: ecco dove giocherà il prossimo anno il centrocampista del Monza

Il Monza, in virtù della retrocessione maturata al termine della passata stagione, sta completamente cambiando pelle e molti giocatori sono già andati via verso nuovi e prestigiosi lidi per non rimanere in Serie B.

Oltre a quelle che sono già avvenute, sono previste ancora altre cessioni in casa biancorossa ed i prossimi due giocatori a partire saranno con ogni probabilità Matteo Pessina ed Andrea Colpani. Il primo piace molto al Bologna in Serie A, ma da parte del club felsineo non sono ancora giunte offerte ed il tecnico biancorosso Paolo Bianco si augura che possa restare a Monza per riportare i suoi in massima serie.

Tuttavia stando a quanto riportato da Sky Sport, sulle tracce del centrocampista classe ’97 si sarebbe messo un top club della Liga, ovvero il Real Betis. Il club biancoverde che disputerà l’Europa League il prossimo anno è a caccia di giocatori di qualità per aumentare la profondità della panchina e al tempo stesso rafforzarla. Il Monza vorrebbe trattenere Pessina, essendo il capitano della squadra, ma qualora arrivasse un’offerta dalla Spagna sia per il giocatore che per il club sarebbe difficile rifiutare.

A sorpresa, anche per Colpani stanno suonando sirene dalla Spagna e su di lui sarebbe piombato il Valencia che sta rivoluzionando la propria rosa dopo una stagione piena di alti e bassi.

Sorpresa Colpani: il centrocampista può finire al Valencia

La stagione con la maglia della Fiorentina è stata decisamente negativa per Andrea Colpani. Il centrocampista classe ’99 non è stato riscattato dal club viola dopo aver segnato appena 2 reti in 32 presenze ed è ora in cerca di una nuova sistemazione, sebbene Bianco voglia tenere anche lui. Nonostante l’ultimo anno in ombra, le pretendenti per Colpani non mancano e ad Inter e Cremonese, con gran sorpresa di tutti, si è aggiunto il Valencia.

Nobile decaduta della Liga e fuori dall’Europa ormai da anni, il Valencia ha chiuso lo scorso campionato al dodicesimo posto e nella prossima stagione vuole lottare per conquistare un posto in Europa. Secondo Sky Sport, i Pipistrelli hanno inserito anche Colpani nella lista della spesa e potrebbero presto far recapitare un’offerta sulla scrivania del Monza.

Qualora arrivasse, per Colpani sarebbe davvero difficile rifiutare visto che, sebbene in questi anni sia in difficoltà, il Valencia è ancora uno dei club più importanti e storici non solo del calcio spagnolo, ma di quello europeo. Molto dipenderà, però, anche dalle ambizioni del centrocampista che dovrà decidere se lottare in Serie B per riportare in alto il Monza o accettare una sfida complicata e provare ad affermarsi in Spagna.