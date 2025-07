Serie A, c’è il ritorno di Mourinho: annuncio in conferenza

Terminata l’esperienza al Fenerbahce José Mourinho potrebbe tornare ad allenare in un campionato che conosce piuttosto bene.

Stando alle ultime notizie, infatti, il portoghese vuole tornare a sentirsi Special, ed è per questo che avrebbe intenzione di mettersi nuovamente in gioco sulla panchina di una squadra con la quale ha già vinto abbastanza in carriera. Tra il dire e il fare c’è ovviamente tutta la differenza di questo mondo, ma ad avere confermato questa volontà è stato lo stesso Mourinho, che in una recente conferenza stampa ha difatti servito un assist al bacio che la società non deve fare altro che sfruttare.

Mourinho ha svelato dove allenerà in futuro

Importanti novità arrivano in merito al futuro di José Mourinho, che al termine di questa stagione potrebbe lasciare il Fenerbahce per fare ritorno su una panchina importante. Niente di confermato al momento, semplice suggestione, ma il recente annuncio dello Special One starebbe invogliando i tifosi a credere di più a questo scenario.

Ovviamente da qui a un anno tante cose potrebbero cambiare, ma la sensazione è che il primo a spingere per questa soluzione sarà proprio l’allenatore portoghese, sicuro di poter fare ancora la differenza ad alti livelli. Quindi quest’esperienza in Turchia la potremmo definire quasi come un rimpiazzo, anche se alla fine si sa che José Mourinho non fa nulla tanto per.

Stando dunque a quanto riportato dai colleghi di Fichajes, la prossima tappa nell’incredibile carriera dello Special One potrebbe essere di nuovo in Portogallo. In una recente conferenza stampa l’allenatore portoghese ha infatti ribadito la sua voglia di tornare a lavorare in patria un domani, e chissà che questa cosa non possa succedere già nella prossima stagione, con il Porto, sua squadra del cuore, che in tutti questi anni non gli ha mai chiuso la porta a un ritorno.

Mourinho cambia squadra: spunta la data

José Mourinho potrebbe chiudere la sua incredibile carriera da allenatore in Portogallo, al Porto, dove tutto è cominciato. Questo almeno è un suo desiderio esplicito, così come potrebbe esserlo anche quello dei Dragoes, che da quando hanno lasciato andare lo Special One hanno sempre sognato un suo ritorno al Do Dragao.

Adesso bisogna capire quando effettivamente questa cosa accadrà, anche perché alla guida del Porto oggi c’è un grande allenatore come Francesco Farioli, che potrebbe aprire un vero e proprio ciclo in Portogallo. Ovviamente l’italiano non rimarrà per sempre alla guida dei Dragoes (anche se non è da escludere niente), ma considerando la sua prospettiva e gli anni di contratto potremmo ipotizzare un ritorno di Mourinho al Porto direttamente nel 2027. Staremo a vedere.