Milan: Pavlovic in Turchia, il sostituto arriva dal Barcellona

Il futuro del difensore serbo potrebbe essere lontano dai rossoneri visto l’interesse di un club. E si potrebbe aprire l’ipotesi di una strada per la sua sostituzione

Il Milan potrebbe cedere Pavlovic e andare con forza su un altro giocatore. Secondo le informazioni che arrivano dalla Turchia, il Galatasaray sembra essere tornato sul difensore serbo. Stando a quanto riferito da Dursun, i giallorossi nei colloqui con i rossoneri per Morata hanno chiesto informazioni anche per il centrale. La volontà della squadra di Istanbul è quella di fare un tentativo per il calciatore se da parte sua ci sarà la disponibilità a trasferirsi in terra turca.

Naturalmente l’eventuale partenza di Pavlovic costringerebbe il Milan a dover individuare un sostituto. Gli occhi sono posati in casa Barcellona con diversi giocatori che non rientrano nei piani del club catalano. E per questo motivo la partenza di Pavlovic dovrebbe aprire alla possibilità di fare un tentativo con gli spagnoli per andare a chiudere una operazione importante.

Calciomercato Milan: addio Pavlovic, chi arriva al suo posto

Il Milan non ha mai chiuso la porta per la cessione di Pavlovic, ma molto dipenderà anche dalla volontà del calciatore. Il Galatasaray ha confermato in più di un’occasione l’interesse nei confronti del serbo e vedremo come si svilupperà la situazione nelle prossime settimane. I turchi sono pronti ad affondare il colpo in caso di una apertura da parte dello stesso centrale.

L’addio di Pavlovic porterà naturalmente il Milan a dover andare a trovare un sostituto. Il nome di Christensen resta assolutamente da tenere in considerazione per i rossoneri in questo calciomercato. Il danese non rientra nei piani del Barcellona e la possibilità di andare a chiudere l’operazione c’è. Per il momento si tratta di una idea visto che il suo arrivo è assolutamente legato alla partenza del serbo.

Per il momento si è nel campo delle ipotesi. Christensen lascerà il Barcellona e resta la possibilità di vederlo al Milan in questo calciomercato. Una operazione che è fortemente legata a Pavlovic, che in queste settimane è ritornato ancora una volta nel mirino dei turchi del Galatasaray.

Mercato Milan: Christensen resta un obiettivo

Una pista da seguire con attenzione nel corso delle prossime settimane. E il Milan potrebbe accogliere Christensen nel giro di qualche giorno se dovesse decollare la pista Pavlovic-Galatasaray.