Guardiola si prende una pausa: svelati i motivi

Cosa ha detto Guardiola riguardo il suo futuro al Manchester City?

Ci sono delle importanti novità relative al destino del tecnico spagnolo che, di recente ha firmato un rinnovo biennale con la squadra inglese.

I risultati di questa stagione non sono stati positivi per la squadra che, a gennaio, ha effettuato un profondo rinnovamento puntando su alcuni giovani davvero interessanti.

I dubbi principali, adesso, sono quelli relativi al futuro in panchina di Pep Guardiola che, rispetto al passato, non è più così sicuro di restare.

Sono cambiati i piani in casa Manchester City con la dirigenza che proseguirà a rinnovare la rosa nel corso della prossima finestra di calciomercato estiva.

Infatti, secondo le ultime notizie di calciomercato, pare che il club sia pronto ad effettuare una serie di cambi, ringiovanendo l’organico a disposizione di Guardiola.

Giocatori come De Bruyne, per esempio, o Walker, attualmente in prestito al Milan, sono già ai saluti per la prossima stagione. Ma la novità sostanziale riguardo il futuro di Pep Guardiola, ecco le dichiarazioni del tecnico che ha parlato del suo destino nel corso di un’intervista.

Manchester City: Guardiola ha deciso

Guardiola ha chiarito le sue intenzioni sulla prossima stagione. Il tecnico che, nel momento di grande difficoltà che la squadra ha vissuto nel corso di questo campionato, ha firmato un rinnovo di 2 anni, dimostrando un forte attaccamento alla società che, nonostante tutto, ha rinnovato la fiducia nei confronti dell’allenatore, ha deciso di rompere il silenzio riguardo il suo futuro.

L’enigma sarà risolto molto presto, con la squadra che in questo mometno vuole ottenere il pass per la prossima Champions League e arrivare nel migliore dei modi al nuovo Mondiale per Cub Fifa.

Intanto, ciò che è certo è che Guardiola si prenderà una pausa al termine del suo rapporto con il Manchester City.

Manchester City, addio Guardiola?

Ecco le dichiarazioni di Guardiola che, per il momento, ha deciso di rispettare i suoi accordi con la squadra inglese.

“Non ho mai detto che andrò via a fine stagione e neanche prima della scadenza del mio contratto. Se dovessero licenziarmi allora dovrò salutare. Comunque, quando finirò al Manchester City, fra uno, due , tre, cinque anni, prenderò, sicuramente, una pausa. Non ripartirò subito. Adesso ho un contratto biennale con il City e per un allenatore rappresenta davvero tanto”.