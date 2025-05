Abraham lascia il Milan e la Serie A: la destinazione

Tammy Abraham sembrava destinato a vestire la maglia rossonera anche nella prossima stagione, ma invece così non sarà.

Stando alle ultime notizie, infatti, il futuro dell’attaccante inglese sembrerebbe lontano non solo dal Milan e da Milano, ma anche dalla Serie A. Il club rossonero non parrebbe orientato a riscattarlo, nonostante i suoi numeri in questa stagione siano stati comunque postivi. A fronte di questo Tammy Abraham farà appositamente ritorno a Roma in estate per liberare il suo armadietto di Trigoria dalle ultime cose, così da preparare poi le valige, trasferirsi e cominciare questa nuova avventura in carriera dopo le due italiane.

Svolta nel futuro di Tammy Abraham: lascia la Serie A

Importanti novità arrivano in merito al futuro di Tammy Abraham, destinato a lasciare il Milan al termine di questa stagione nonostante stia lasciando il segno in rossonero. I numeri sono infatti dalla parte dell’attaccante inglese, che comunque non verrà riscattato dal club rossonero, intenzionato ad affiancare a Santiago Gimenez altri tipi di giocatori.

A fronte di questo Tammy Abraham farà ritorno a Roma in estate, ma non per rimanervi. Difficilmente il nuovo allenatore giallorosso deciderà di fare affidamento sull’ex Chelsea, che comunque godrebbe di un buon numero di squadre interessante in vista del prossimo calciomercato estivo. Ovviamente l’inglese vorrebbe restare al Milan in compagnia del suo amico fraterno Fikayo Tomori, ma le probabilità che questo scenario si possa effettivamente realizzare sono bassissime, anche perché il Diavolo avrebbe già preso una decisione in merito al futuro di Abraham.

Salvo incredibili colpi di scena, dunque, a partire dalla prossima stagione l’inglese non vestire né la maglia rossonera né tantomeno quella giallorossa, in quanto potrebbe finire a giocare in un altro campionato, quello turco. Secondo i colleghi di Takvim, infatti, José Mourinho vorrebbe con sé al Fenerbahce Tammy Abraham, calciatore che sotto la sua gestione ha avuto l’annata migliore della sua carriera (2021/22).

Abraham firma per la prossima stagione

Tammy Abraham potrebbe diventare il nuovo attaccante del Fenerbahce a partire dalla prossima stagione. José Mourinho l’avrebbe espressamente richiesto al presidente, che a campionato finito si sederà al tavolo delle trattative con la Roma per discuterne il trasferimento.

All’uscita dell’inglese si potrebbe opporre la stessa società giallorossa, non tanto perché vorrebbe trattenerlo, ma perché Abraham potrebbe essere utilizzato come pedina di scambio nell’affare con il Milan per Alexis Saelemaekers. Per il belga il Diavolo spara alto, ed è per questo che la Roma vorrebbe cercare di abbassarne le pretese offrendo il cartellino dell’attaccante inglese, che comunque dalle parti di Milanello non verrebbe ripudiato. Se prima la trattativa tra le due società italiane era considerata complicata, adesso lo è ancora di più a fronte dell’inserimento del Fenerbahce.