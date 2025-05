Bomba Cristiano Ronaldo, pronto a firmare: ritorno clamoroso

Cristiano Ronaldo è pronto a fare il suo clamoroso ritorno nel club che lo ha reso grande: il fuoriclasse portoghese spiazza tutti

Seconda stagione in Arabia Saudita all’Al Nassr e ancora zero titoli per Cristiano Ronaldo che da quando è sbarcato in Medio Oriente ha davvero avuto poco per cui essere contento.

Con l’arrivo di Stefano Pioli la dirigenza ed il fuoriclasse portoghese si aspettavano che la squadra avrebbe fatto il definitivo salto di qualità, complice l’ennesimo mercato faraonico, ma così non è stato. In Saudi Pro League l’Al Nassr è fuori dalla lotta per il titolo essendo lontana 11 punti dalla vetta quando mancano poche giornate dal termine e rischia addirittura di restare fuori dalla zona asiatica.

Qualora i sauditi non si qualificassero alla prossima AFC Champions League Elite sarebbe un disastro senza precedenti e ciò potrebbe influire in maniera importante sul futuro di Cristiano Ronaldo. Il fuoriclasse portoghese, apparso furioso dopo l’ultima sconfitta interna contro la capolista Al Ittihad dell’ex compagno al Real Madrid Karim Benzema, starebbe già riflettendo su cosa fare una volta terminata la stagione e non è da escludere alcuna pista, anche quella di un clamoroso ritorno in Europa.

A lanciare la bomba è stato il noto sito Fichajes.net che ha fatto sapere come CR7 potrebbe tornare a vestire la maglia con cui si è fatto conoscere al mondo, vale a dire quella dello Sporting Club.

Clamoroso Cristiano Ronaldo: può tornare allo Sporting Club

Certi amori non finiscono mai, fanno dei giri immensi e poi ritornano. Un amore come quello tra Cristiano Ronaldo e lo Sporting Club che, seppur distanti, hanno continuato ad amarsi ed ora potrebbero nuovamente riunirsi. Secondo Fichajes.net, la possibilità di rivedere CR7 vestire la maglia biancoverde esiste eccome e potrebbe tornare nel suo Portogallo per prendere il posto di Viktor Gyokeres.

Il bomber svedese sembra destinato a lasciare lo Sporting per volare verso lidi più prestigiosi e secondo il noto sito spagnolo i Leoes stanno pensando proprio al loro figliol prodigo per sostituirlo. Un’ipotesi tanto clamorosa quanto romantica che vedrebbe Cristiano Ronaldo tornare nella squadra che lo ha cresciuto e lo ha lanciato nel calcio che conta.

A Lisbona vedono di buon occhio il ritorno di Cristiano Ronaldo, la cui enorme personalità e leadership peserebbero come un macigno all’interno dello spogliatoio, creando tanto entusiasmo dentro e fuori dal campo. Va precisato come al momento non siano arrivate offerte concrete per Ronaldo da parte dello Sporting, ma il club lusitano ci sta pensando eccome e nelle prossime settimane potrebbe partire la clamorosa offensiva per riportare in patria il giocatore simbolo di tutto il Portogallo.