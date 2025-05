De Bruyne-Napoli: Manna svela una data

De Bruyne Napoli, a che punto è la trattativa? Arriva l’annuncio di Giovanni Manna riguardo il nome del belga, che è il grande sogno della dirigenza azzurra per la prossima stagione.

La società di Aurelio De Laurentiis ha messo nel mirino il calciatore, che andrà via dal City a parametro zero. Il giocatore ha già ufficializzato la sua separazione, visto che il contratto in scadenza non sarà rinnovato.

Si tratta, dunque, di una grande opportunità per tutte le società che intendono ingaggiare a parametro zero De Bruyne.

La trattativa per De Bruyne al Napoli sta andando avanti da settimane. L’indiscrezione, circolata nei gironi scorsi, ha trovato conferma anche dagli ambienti del calciatore con la moglie del belga che ha già avuto la possibilità di visitare alcuni appartamenti.

De Bruyne Napoli: cosa sta succedendo

Innamorati della costiera e della città campana, nel 2017 De Bruyne decise di sposarsi in Italia a Sant’Agnello con Mertens che fece da testimone al suo amico.

C’è dunque un grande sponsor per questa trattativa, oltre a Lukaku che spera di accogliere a Napoli De Bruyne.

A fare il punto su questa trattativa è il direttore sportivo Manna.

Napoli: annuncio su De Bruyne, parla Manna

Cosa ha detto Manna sull’affare De Bruyne?

Il nome del belga, circolato nei giorni scorsi, ha mandato in subbuglio i tifosi azzurri che hanno iniziato a sognare in grande in vista della prossima stagione.

Nonostante i 33 anni, il belga ha ancora le qualità per fare la differenza in un campionato importante come quello italiano. Ma la trattativa per portare a Napoli De Bruyne, è reale?

A rispondere a questo quesito è il direttore sportivo degli azzurri Giovanni Manna, che ha parlato nel pre partita di Napoli Genoa ai microfoni di Dazn.

“Siamo sempre concentrati sul mercato, lavoriamo per cogliere ogni opportunità. Parlare adesso di queste situazione è assurdo ed anche prematuro. Non mi sembra giusto e corretto anche nei confronti della squadra e dell’allenatore, che stanno facendo grandi cose. Posso solo dire che la società è attenta ad ogni situazione, può succedere qualunque cosa ma parlarne non aiuta nessuno”.

Una conferma indiretta, dunque, da parte del dirigente che per il momento non ha dato altre informazioni su questo affare, ribadendo solo l’attenzione del Napoli nei confronti delle opportunità di mercato che arriveranno nei prossimi mesi.