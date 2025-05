Inter fatta fuori dalla finale di Champions: annuncio sconvolgente

A pochi giorni dall’ultimo atto all’Allianz Stadium di Monaco di Baviera arriva uno scioccante annuncio: Inter fatta fuori dalla finale di Champions League

Dopo un return match di semifinale già entrato nella storia, un 4-3 che non può non richiamare il mitico 4-3 della semifinale Italia-Germania Ovest dei Campionati Mondiali di Mexico ’70, l’Inter ha staccato il pass per la finale di Champions League.

Orbene, la compagine nerazzurra con il Real Madrid è l’unico club ad aver raggiunto per due volte l’ultimo atto della ‘Coppa dalle grandi orecchie’ negli ultimi quattro anni. Nel 2023 la ‘Beneamata’ si inchinò al Manchester City di Pep Guardiola che alzò al cielo la Coppa grazie al gol di Rodri.

Tra pochi giorni, per la precisione il 31 maggio, a contendere ai nerazzurri il più prestigioso trofeo per club saranno i francesi del Paris Saint-Germain. Come andrà a finire? Beh, diciamo che è finita prima del fischio d’inizio alla luce di uno sconvolgente annuncio: Inter fatta fuori dalla finale di Champions League.

Psg-Inter, Arteta si schiera: “Sarò al fianco dei francesi”

Come ricordato nel primo paragrafo, la data da cerchiare in rosso sul calendario è il 31 maggio, la location è l’Allianz Arena di Monaco di Baviera, casa del Bayern Monaco eliminato dai nerazzurri ai quarti di finale. Come detto, a darsi battaglia dal primo all’ultimo minuto di gioco per mettere in bacheca la ‘Coppa dalle grandi orecchie’ saranno l’Inter e il Paris Saint-Germain che potrà contare sul sostegno di un insospettabile.

Il Paris Saint-Germain nel doppio incrocio del penultimo atto della più ambita competizione per club ha avuto ragione dell’Arsenal in virtù della vittoria all’andata per 1-0 all’Emirates Stadium e del trionfo per 2-1 tra le mura amiche del ‘Parco dei Principi’ nel secondo round. Ebbene, proprio il manager dei Gunners, Mikel Arteta, in un’intervista concessa a ‘L’Equipe’, ha confessato che il 31 maggio tiferà per i parigini per ragioni di cuore che lo legano al club transalpino.

“Spero con tutto il cuore che il PSG riesca finalmente a farcela, visto il mio passato qui. Non è ancora il momento di dire ‘Forza PSG”, ma sarò al loro fianco quando arriverà la finale“, le parole del tecnico spagnolo che da calciatore ha militato nel club parigino nella stagione 2001-2002. Insomma, Arteta dimostra di non aver affatto il dente avvelenato contro la sua ex squadra nonostante un’eliminazione dalla Champions League, a suo giudizio, immeritata. Del resto, come insegnava Blaise Pascal, “il cuore ha le sue ragioni che la ragione non conosce“.