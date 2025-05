Lutto nel calcio italiano, muore una leggenda bianconera

Terribile lutto nel mondo del calcio italiano: scompare una grandissima leggenda del club bianconero, tifosi straziati dal dolore

Dolore e sgomento tra i tifosi per un nuovo e tragico lutto che ha colpito duramente il mondo del calcio italiano che è stato costretto a dire addio ad uno dei suoi volti più leggendari.

In particolare ad avere il cuore gonfio di dolore sono tutto il calcio romagnolo ed il Cesena che nella giornata di giovedì ha dovuto salutare una delle sue bandiere più importanti. A soli 68 anni è infatti scomparso Oliviero Garlini, storico bomber della formazione romagnola a cavallo degli anni ’80 e con la quale ha firmato più presenze nella sua lunga carriera trascorso tra Serie A e Serie B. In totale, Garlini ha disputato 139 presenze con la maglia del Cesena, ovvero quasi la metà delle presenze totali in carriera.

Tra le due leghe, Garlini ha disputato poco più di 300 partite ed ha sempre lasciato il segno ovunque è andato. In maglia bianconera, l’ex bomber ha messo a segno 32 reti dal 1980 al 1984 e protagonista della promozione in Serie A al termine della stagione 1980-1983, decidendo di restare anche dopo la retrocessione del club romagnolo avvenuta nel 1983.

La sua morte è un colpo durissimo non solo per il Cesena e tutto il calcio romagnolo, ma per tutto il movimento calcistico italiano visto che Garlini ha vestito anche le maglie di club molto importanti come Inter e Lazio.

Lutto nel calcio italiano: addio a Oliviero Garlini, storico bomber del Cesena

Il Cesena è stato colpito duramente dalla notizia della scomparsa di Oliviero Garlini. L’ex bomber originario di Stezzano ha scritto una pagina importante nella storia del Cavalluccio che tramite i suoi canali ufficiali ha espresso il proprio cordoglio per la sua dipartita, straziando di dolore tutti i tifosi bianconeri.

Nella nota, il Cesena ha espresso le più sentite condoglianze alla famiglia Garlini “in questo momento di profonda tristezza”, stringendosi attorno a quest’ultima in queste ore molto difficili. La notizia ha sconvolto l’intero calcio italiano, anche perché Garlini ha anche militato in uno dei club più blasonati d’Italia e d’Europa come l’Inter dove, pur giocando pochissimo nella stagione 1986-1987, divise lo spogliatoio con due totem del mondo del calcio come Karl-Heinz Rummenigge e Alessandro Altobelli.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cesena FC (@cesenafc)

In carriera, l’ex bomber ha anche vestito un’altra maglia nerazzurra, quella dell’Atalanta, riuscendo a distinguersi anche a Bergamo con 18 gol in 38 presenze, conquistando con la Dea la promozione in A e raggiungendo la semifinale di Coppa delle Coppe nella stagione 1987-1988. Per tutti gli anni ’80, Garlini fece parlare di sé in tutta Italia grazie ai suo gol e la sua morte non può non essere stato accolta con grande dolore dal mondo del calcio italiano e tanti tifosi si sono uniti al cordoglio, esprimendo anch’essi le condoglianze alla famiglia e agli amici di Garlini.