Tuttosport annuncia: “Fatta per Osimhen”, così hanno convinto ADL

L’annuncio a dir poco clamoroso arriva dal giornalista di Tuttosport, che ha svelato l’accordo trovato con Victor Osimhen.

Una notizia che sorprende, quando sta per finire il campionato in corso e con la volontà di chiudere quanto prima, magari già nei primi giorni di giugno e tra esattamente un mese quando, dal primo al dieci dello stesso mese, ci sarà la possibilità di effettuare trattative per tutti i club, anche quelli che non partecipano al Mondiale per Club.

Il colpo di calciomercato è legato a Victor Osimhen che dopo aver vissuto l’esperienza in Turchia dove si è sentito praticamente un Re al Galatasaray, quasi quanto successe al Napoli nell’annata Scudetto, sarebbe pronto alla separazione da Istanbul. Dalla stessa fonte hanno svelato cifre e destinazione, nell’accordo che vedrebbe anche il lasciapassare di Aurelio De Laurentiis.

Calciomercato Napoli: l’annuncio di Tuttosport sul colpo Osimhen

È vincolato da una clausola, che è valida però soltanto all’estero, Victor Osimhen. Il bomber mascherato ha lasciato Napoli e così come per Kvara, c’è chi si è diviso in città per il suo addio tra chi lo ha dimenticato e chi no.

Il non essersi salutato benissimo con il popolo azzurro, non è stato visto di buon occhio dai supporters azzurri e ancora peggio, potrebbe essere, qualora dovesse scegliere di tornare in Serie A per giocarsi il primo posto, nel 2026, contro il Napoli.

Il giornalista di Tuttosport e sul suo profilo ufficiale del social X, Raffaele Auriemma, ha fatto sapere che sarebbe stato trovato un accordo tra Osimhen e la Juventus, con il lasciapassare di De Laurentiis che non vuole assolutamente perderlo a zero. Tant’è che la Juve sta clamorosamente pensando di trovare un accordo a priori e poi prenderlo a costo zero, alla fine del suo contratto. Uno “scacco matto” vero e proprio che spingerà De Laurentiis a venderlo alla Juve, quantomeno, per le cifre che sono già “suggerite” dalla clausola per quello che è il valore di calciomercato che ne ha fatto il Napoli.

Il piano di Giuntoli: scacco matto ad ADL su Osimhen

Il Napoli potrebbe vedersi costretto ad accettare l’offerta che sarà della Juventus, con Osimhen che andrebbe a “rifiutare” le proposte che arriveranno da altri club disposti a pagargli la clausola. E a quel punto De Laurentiis, invece di perderlo a zero, andrà a trattare con il suo vecchio direttore sportivo.

Cristiano Giuntoli potrebbe mettere sul banco i 75 milioni che De Laurentiis chiede per i club all’estero, sulla clausola, così da vedere come nuovo numero nove della Juventus, nel 2026, Victor Osimhen. Un Higuain-bis, in modalità comunque diverse, ma che vede un ennesimo tradimento che il Maradona non perdonerà.