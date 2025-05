Juve, dal Bayern Monaco arriva un top assoluto a zero: l’annuncio

La Juventus pronta a regalarsi un top player dal Bayern Monaco: che colpaccio a zero per i bianconeri, arriva l’annuncio

Continuano ad essere molto forti i venti di rivoluzione in casa Juventus dove, al di là della qualificazione alla prossima Champions League o meno, la rosa verrà sicuramente stravolta.

In molti sono già con le valigie in mano ed anche il ds Cristiano Giuntoli potrebbe lasciare i bianconeri a fine stagione, venendo ritenuto il principale colpevole del fallimento sportivo della squadra. In attesa di conoscere quello che sarà il suo futuro, però, l’attuale ds della Juventus sta comunque lavorando in ottica mercato e sta dedicando i suoi sforzi principalmente sui rinnovi di quei giocatori che rientrano ancora nel progetto come ad esempio Gatti o McKennie.

Per quanto riguarda il mercato in uscita, la Juventus sfoltirà principalmente il reparto offensivo dove eccezion fatta per Yildiz, considera tutti sacrificabili. Per questo motivo i bianconeri sono già attivati per rafforzare tale reparto e l’intenzione è quella di regalarsi un grande colpo a parametro zero.

Uno di questi potrebbe essere Leroy Sané che ancora non ha rinnovato il suo contratto con il Bayern Monaco e secondo Mirko Di Natale quello dell’esterno d’attacco tedesco è un nome parecchio apprezzato alla Continassa.

Juventus, idea Sanè per l’attacco: i dettagli

La Juventus sta già guardando alla finestra di mercato estiva ed uno dei nomi sondati dalla dirigenza per rafforzare il reparto offensivo è quello di Leroy Sané. Stando a quanto riportato da Mirko Di Natale nel corso di Juve Zone, programma in onda sul canale YouTube di Calciomercato.it, l’esterno d’attacco stuzzica molto i bianconeri , ma l’ipotesi che possa vestire la maglia della Vecchia Signora appare decisamente complicata.

Sané percepisce al Bayern Monaco un ingaggio monstre da 20 milioni di euro lordi a stagione ed è chiaramente uno stipendio fuori portata per la Juventus. Inoltre, nell’ultimo mese – ha spiegato Di Natale – c’è stato un avvicinamento tra l’ex Manchester City ed il club campione di Germania per rinnovare il suo contratto fino al 2028 con ingaggio da 10 milioni di euro più cinque di bonus.

Sebbene più basso rispetto a quello attuale, Sané sarebbe disposto a ridursi l’ingaggio per restare al Bayern ed anche a queste cifre per la Juventus è difficile competere. Per questo motivo, il noto esperto di mercato ha fatto sapere come Sané resta al momento solo un’idea ed è difficile pensare che possa diventare qualcosa di più, nonostante i tifosi vogliano continuare a sognare.