Rischia di non poter salutare i suoi tifosi, l’addio al Milan è certo

Addio al Milan sempre più probabile per un giocatore del Milan che potrebbe non avere più l’occasione di salutare i tifosi rossoneri entro la fine della stagione.

Mancano tre partite in casa Milan per concludere la stagione con la finale di Coppa Italia che sarà decisiva per capire se la squadra sarà in Europa la prossima stagione e se potrà alzare due trofei in un’annata molto difficile.

Sergio Conceicao è al lavoro con il suo staff per cercare di capire quale formazione mandare in campo contro il Bologna a Roma la sera del 14 maggio, serata fondamentale per tutto il popolo rossonero. Il tecnico portoghese sembra avere le idee ben chiare per cercare di contrastare un Bologna che il Milan ha già battuto lo scorso venerdì nell’anticipo della giornata numero 36 della Serie A. Tra le varie scelte dell’allenatore ce n’è una sulla quale non appaiono esserci grandi dubbi.

Un giocatore pronto a salutare il Milan, addio e niente saluto al pubblico

Il futuro di Tammy Abraham appare lontano dal Milan con il club che non è intenzionato a riscattare il suo cartellino dalla Roma con la punta inglese che farà ritorno nella capitale alla fine della stagione in corso. Per l’ex Chelsea rischia quindi di non esserci l’occasione di salutare i propri tifosi da qui alla fine dell’annata.

Le condizioni fisiche non ottimali del centravanti potrebbero portare Sergio Conceicao a non puntare su di lui in occasione della partita di Coppa Italia con Santiago Gimenez e Luka Jovic che sembrano giocarsi il posto da titolare per la partita di Roma. Possibile che chi non giocherà in coppa scenderà in campo in campionato contro la Roma con il Milan che, nel caso in cui non dovesse riuscire a centrare la vittoria della coppa potrà ancora sperare di arrivarci tramite la Serie A.

Santiago Gimenez e Luka Jovic appaiono al momento in vantaggio rispetto ad Abraham nelle gerarchie di Sergio Conceicao per quello che riguarda l’attacco con l’inglese che rischia di non trovare spazio da qui alla fine della stagione. Per il classe 1997 sembrano quindi riaprirsi le porte di un ritorno alla Roma anche se i giallorossi non appaiono intenzionati a puntare su di lui in ottica futura.

Al momento la soluzione più probabile per il futuro di Tammy Abraham è quella di un ritorno in Premier League con diverse squadre che lo hanno messo nel mirino e sarebbero pronte a fare un tentativo per assicurarsi il suo cartellino in vista della prossima estate.