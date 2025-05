Antonio Conte sarà il prossimo allenatore della Juventus? In mattianata è arrivata una notizia importante ma De Laurentiis è una furia.

Il tecnico del Napoli è pienamente concentrato sul finale di stagione, dovendo vincere entrambe le partite contro Parma e Cagliari per laurearsi Campione d’Italia anche con gli azzurri. Solo successivamente si deciderà il futuro e si capirà se si andrà avanti insieme per progettare una nuova stagione o se è già arrivato il tempo dell’addio, dopo appena un anno insieme.

Antonio Conte era e resta il sogno della Juventus: l’allenatore salentino ha chiuso con i bianconeri diversi anni fa ma potrebbe tornare per far risorgere da un momento no anche il club per cui fa il tifo.

Conte-Juventus: Lele Oriali annuncia l’addio?

Il futuro di Antonio Conte è argomento di discussione costante in casa Napoli. Gli azzurri sono vicini alla conquista del quarto Scudetto della loro storia – e il secondo il tre anni – e sono totalmente concentrati sul campo e sul doppio, difficilissimo, impegno delle prossime due gare contro Parma e Cagliari.

In mattinata è stata pubblicata una notizia dal quotidiano La Verità sul possibile addio di Antonio Conte al Napoli, costruito intorno a una frase che Lele Oriali avrebbe riferito ad alcuni amici di Coverciano qualche giorno fa: “Questa volta non posso andare dove va lui”.

La frase incriminata ha fatto il giro del web in un attimo ed è arrivata, ovviamente, anche al Napoli che ha voluto smentire tutto.

Napoli, smentita la frase di Oriali: furia De Laurentiis

Il Napoli si cautela e smentisce categoricamente la frase che avrebbe pronunciato Lele Oriali e pubblicata dal quotidiano La Verità. Il club azzurro ha voluto ribadire che Conte e tutto l’ambiente azzurro sono totalmente concentrati sul futuro immediato e solo a fine stagione valuteranno il da farsi.

“In mattinata alla nostra redazione è arrivata la richiesta da parte dell’ufficio stampa del Napoli di pubblicare una replica di Oriali in relazione alla presunta frase da lui riferita: «Il signor Gabriele Oriali fa sapere di non aver mai pronunciato la frase “Questa volta non posso andare dove va lui”, che avrebbe riferito a presunti amici di Milano e Coverciano»”.

Con questa nota sul proprio sito web, il quotidiano La Verità ha sottolineato la smentita del Napoli, di De Laurentiis e dell’ufficio stampa, alla presunta frase di Oriali.

Conte: De Laurentiis vuole la permanenza

A fine stagione ci sarà un incontro tra De Laurentiis e Antonio Conte per stabilire definitivamente il futuro. Il tecnico ha delle richieste ben precise per migliorare la rosa attuale e per renderla competitiva al massimo, anche in Europa, e il patron proverà ad accontentarlo.

Se ci sarà unità di intenti, Antonio Conte continuerà al Napoli e rispetterà il suo contratto in essere fino al 2027, altrimenti poi valuterà il da farsi e sceglierà un futuro diverso.