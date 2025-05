Futuro Conte, deciso l’addio: lo “strano” annuncio di Lele Oriali

Antonio Conte sta portando avanti una stagione di altissimo livello con il Napoli e ora può vincere l’ennesimo Scudetto da allenatore.

Del futuro di Conte si parla spesso e volentieri, ogni giorno ci sono novità e annunci diversi che fanno sognare i tifosi di tutte le squadre, italiane e straniere, che devono cambiare allenatore e ripartire da un tecnico vincente e di grande qualità come lo è l’attuale mister dl Napoli.

La situazione di Conte va tenuta sotto controllo perché ci sono continui avvicendamenti che possono stravolgere il suo futuro, quello del Napoli e quello di molte altre squadre.

Futuro Conte, sarà addio al Napoli: le ultime

Antonio Conte è totalmente concentrato sul suo futuro immediato, vale a dire la vittoria dello Scudetto con il Napoli. Per il tecnico leccese sarebbe l’ennesima vittoria in carriera, visto che è stato sempre abituato a vincere e vuole farlo ora anche con gli azzurri. Entrerebbe di diritto nella storia del club, visto che si tratterebbe del quarto Scudetto e che arriverebbe dopo un’annata completamente disastrosa.

Poi a fine stagione deciderà quale sarà il suo futuro e, nel caso, quale sarà la sua prossima avventura in panchina e dove continuare la sua gloriosa carriera.

Secondo le ultime notizie, Antonio Conte è pronto a dire addio al Napoli: c’è una frase di Lele Oriali che svela tutto.

Lele Oriali annuncia il futuro di Conte: cosa ha detto

Il futuro di Antonio Conte potrebbe essere lontano dal Napoli ma ancora in Serie A. Non è un mistero che la Juventus vorrebbe ripartire da Conte, vorrebbe riportarlo a Torino per tornare a vincere insieme e per ricominciare da dove aveva finito diversi anni fa e in maniera non meravigliosa, visto l’astio con la famiglia Agnelli con cui si era lasciato dall’ambiente bianconero.

Il quotidiano La Verità ha svelato una frase che Lele Oriali, attuale coordinatore dello staff tecnico del Napoli, avrebbe detto ad alcuni amici a Milano e a Coverciano. “Questa volta non posso andare dove va lui”.

Parole che sanno di un ritorno ormai certo di Conte alla Juventus. Lele Oriali è stato una bandiera dell’Inter e ovviamente non può legarsi ai colori bianconeri, per una pura questione di passione, tifo e rispetto verso la società con cui ha vinto tanto e per cui ha dato tutto in carriera.

Conte alla Juventus: firme dopo il Mondiale per Club

La Juventus vuole ripartire da Antonio Conte. Giuntoli lo vuole riportare a Torino e vorrebbe completare il “tradimento” al Napoli portando anche Victor Osimhen in bianconero. Il futuro dei bianconeri, dunque, potrebbe essere estremamente roseo e importante.

La firma di Conte alla Juventus potrebbe arrivare subito dopo il Mondiale per Club. La società bianconera si affiderà ancora a Igor Tudor fino alla fine della competizione internazionale.