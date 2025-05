Lutto in una Big di Serie A, tragedia devastante

Terribile lutto per una delle Big di Serie A: tragedia devastante e cuore dei tifosi straziato dal dolore, la notizia è tremenda

Gravissimo lutto per una delle big del nostro campionato, rimasta colpita da questa tragedia devastante che ha lasciato i tifosi senza parole e con il cuore straziato dal dolore per questa perdita.

In giorni di fermento dove si potrebbe festeggiare il quarto scudetto della sua storia, il Napoli e tutta la città partenopea sono stati sconvolti da una notizia davvero tragica. In particolare ad essere stato colpito dal terribile lutto è stato l’ex presidente azzurro Corrado Ferlaino, con il quale i partenopei vinsero i loro primi due scudetti, che ha dovuto dire addio alla figlia Tiziana, scomparsa all’età di 68 anni dopo una lunga lotta contro la malattia.

A riportare la drammatica notizia è stato il noto quotidiano Il Mattino che ha sconvolto tutti i tifosi. Tiziana Ferlaino era nota non solo per aver seguito da vicino le attività imprenditoriali del padre, ma anche per aver svolto negli ultimi anni il ruolo di amministratore delegato del Miglio d’Oro Park Hotel.

Un dolore immenso per Ferlaino e alla notizia tutti i tifosi azzurri si sono stretti attorno al loro ex presidente per questa tragica perdita, così come lo stesso Napoli.

Napoli, scompare la figlia dell’ex presidente Ferlaino: il cordoglio degli azzurri

La drammatica notizia per la scomparsa della 68enne Tiziana Ferlaino, figlia del suo ex presidente Corrado Ferlaino, ha gelato il Napoli e la sua tifoseria. Attraverso una nota pubblicata sui proprio canali ufficiali, gli azzurri con in testa Aurelio De Laurentiis hanno espresso tutto il loro cordoglio per questa tragica perdita, rivolgendo un grande abbraccio all’ex presidente dei partenopei in questo momento di grande dolore.

Sotto i post pubblicati dal Napoli sui propri profili social tantissimi tifosi hanno inviato messaggi di condoglianze e sostegno al loro ex presidente, stringendosi attorno a lui che non può non star vivendo ore difficilissime. Si dice che un genitore non dovrebbe mai assistere alla morte di un figlio e di certo Ferlaino starà soffrendo molto per la scomparsa della figlia che ha dovuto fare a lungo i conti con un terribile male che alla fine l’ha portata via.

Oltre a quelli azzurri, tanti altri tifosi hanno accolto con costernazione la notizia della dipartita della figlia di Ferlaino ed a loro volta hanno espresso le più sentite condoglianze all’ex presidente azzurro. Un toccante cordoglio al quale ci uniamo anche noi, mandando un virtuale, ma forte abbraccio a Ferlaino in questo momento complicatissimo.