Milan: scelto il sostituto di Walker, Juventus beffata

Nome nuovo per il mercato del Milan. Ecco le ultimissime riguardo l’arrivo del prossimo difensore, che dovrà prendere il posto di Walker.

Il futuro del terzino inglese è già segnato. Arrivato in prestito al Manchester City, c’è un diritto di riscatto a favore dei rossoneri di circa 5 milioni di euro.

L’exploit, in quella posizione, del giovane Jimenez, ha chiuso le porte all’eventuale riconferma in squadra del calciatore che si appresta a tornare a Manchester.

Infatti, dopo appena 6 mesi potrebbe concludersi l’avventura in Serie A di Walker che può essere sostituito da un altro giocatore. Ecco quale.

In attesa di sciogliere il dubbio relativo al prossimo direttore sportivo e allenatore, che dovrà prendere il posto di Conceicao che è ormai ai saluti, la società è a lavoro anche per definire il futuro di altri calciatori, come Walker che ha un contratto fino a giugno.

L’inglese, di proprietà del Manchester City, potrà essere riscattato per una cifra vicina ai 5 milioni di euro. Ad oggi, però, secondo le ultime indiscrezioni riportate anche da Sportmediaset, non ci sono le possibilità di una riconferma in squadra a meno che Walker non decida di liberarsi gratis dal City.

A quel punto, a parametro zero, la società potrebbe farci un pensiero anche se per la retroguardia difensiva è spuntato un nome nuovo per il Milan.

Calciomercato Milan: chi prendono in difesa?

L’esplosione di Jimenez ha spostato l’attenzione del Milan verso un altro calciatore, che attualmente sta facendo grandi cose con la maglia dei biancorossi.

Ex compagno di squadra di Santi Gimenez, i rossoneri potrebbero tornare a bussare alla porta del Feyenoord per rinforzare la squadra in vista della prossima stagione.

Infatti, secondo le ultime notizie di calciomercato Milan, pare che Moncada abbia messo nel mirino il difensore che piace anche alla Juventus.

Resta l’incognita riguardo il futuro del centrale slovacco, che interessa anche ad altre importanti società ed ha una valutazione che supera i 20 milioni di euro.

Calciomercato: su Hancko Milan e Juventus

Secondo le ultime notizie di mercato, riportate dal giornalista Ekrem Konur, il Milan sta pensando di chiudere il colpo e portare in Serie A David Hancko.

Il difensore centrale del Feyenoord, che interessa anche alla Juventus, può partire la prossima estate. Lo slovacco piace a tante società, anche tedesche ed inglesi, anche se i due top club italiani sono pronte a fare pazzie per prenderlo.