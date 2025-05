Pazzesco, Donnarumma torna davvero in Italia: la destinazione

Gianluigi Donnarumma potrebbe fare il suo clamoroso ritorno in Italia il prossimo anno: ecco la possibile destinazione.

Il Paris Saint-Germain ha disputato una stagione straordinaria, è l’unica squadra dei top 5 campionati europei ancora in corsa per mettere a segno il triplete e sogna ora di portare a casa la Champions League per la prima volta nella sua storia.

Se sono arrivati in finale di Champions, dove affronteranno l’Inter, i parigini lo devono soprattutto a Gianluigi Donnarumma che sia nei quarti di finale contro l’Aston Villa che in semifinale contro l’Arsenal è stato prodigioso. Il portiere della Nazionale si è reso autore di interventi davvero fenomenali che hanno evitato al PSG grossi guai e i campioni di Francia sono così riusciti a raggiungere la finalissima di Monaco di Baviera che ora vogliono assolutamente vincere.

Per lo stesso Donnarumma vincere la Champions League sarebbe la ciliegina sulla torta della sua avventura in terra parigina dove spesso e volentieri è stato anche criticato. Negli ultimi mesi, però, il portiere ha zittito tutti i suoi detrattori, confermandosi un giocatore di livello assoluto. Una volta terminata la stagione, Donnarumma si siederà attorno ad un tavolo con il PSG proprio per discutere del prosieguo della sua avventura a Parigi e potrebbe anche esserci una clamorosa separazione.

Il portiere ex Milan ha dichiarato di trovarsi molto bene a Parigi e che firmerebbe il rinnovo, ma ha fatto capire come i matrimoni si fanno in due, non chiudendo all’addio. In caso di separazione, Donnarumma potrebbe clamorosamente tornare in Italia e su di lui è ancora forte l’interesse della Juventus.

Donnarumma, niente rinnovo con il PSG: risputa l’ipotesi Juventus

Secondo quanto riportato da Calciomercato.it l’interesse della Juventus per Gianluigi Donnarumma non si è mai sopito. Anzi, ad oggi l’ipotesi Juve sta prendendo sempre più forza per il portiere del Paris Saint-Germain che, nonostante abbia rivelato come ci sia da mettere solo nero su bianco, nel concreto le parti sono ancora distanti dal siglare il rinnovo contrattuale e i bianconeri sono alla finestra, pronti ad approfittare di questa fase di stallo.

Sebbene abbia disputato una buona stagione e non sia scontenta di lui, la Juventus ha alcuni dubbi su Di Gregorio e la possibilità di avere in rosa il portiere della Nazionale stuzzica molto i bianconeri. La Vecchia Signora è da tempo sulle tracce di Donnarumma ed ora pare che sia davvero pronta a lanciare il suo primo concreto assalto per portarlo a Torino.

Rivedere in Italia Donnarumma sarebbe qualcosa di positivo per tutto il calcio italiano considerato che si tratta dell’estremo difensore titolare della nostra Nazionale, ma di certo per i tifosi del Milan sarebbe un colpo al cuore vederlo con la maglia bianconera. Va sottolineato come ad oggi non ci sia alcuna trattativa nel concreto, ma nelle prossime settimane la Juventus potrebbe muovere i primi passi ufficiali.