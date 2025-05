Bologna, Orsolini al Napoli: il sostituto arriva dalla Juventus

Ci sono conferme riguardo l’interesse dei dirigenti azzurri che vogliono portare a Napoli Orsolini. Intanto, Sartori si sta cautelando ed ha già individuato un potenziale sostituto che può arrivare dalla Juventus.

I bianconeri, in questi anni, hanno sfornato davvero tanti talenti, alcuni dei quali sono esplosi con le maglie di altre squadre. Un esempio su tutti è Soulé o Huijsen, venduti forse troppo presto.

La stessa situazione potrebbe capitare nel corso della prossima finestra di calciomercato, con il giovane juventino pronto a fare le valigie per andare a Bologna, che ha deciso di metterlo nel mirino per sostituire Orsolini.

Intreccio di calciomercato che riguarda 3 squadre di Serie A: Bologna, Napoli e Juventus. Infatti, secondo le ultime notizie, gli azzurri sono pronti a sferrare l’attacco decisivo per prendere dai rossoblù Orsolini, che questa volta potrebbe cadere nella tentazione di giocare in un top club.

Dall’altro canto, invece, Sartori ha già in mente la prossima mossa da fare ed ha deciso di puntare su un giovane della Juventus, che in bianconero è chiuso da una folta concorrenza.

Calciomercato Bologna: chi arriva dalla Juventus?

Come raccolto da gazzetta.it, il Bologna ha già deciso di puntare su un grande talento del settore giovanile della Juventus.

Come successo in altre occasioni, anche questa volta il club bianconero è pronto a valutare la cessione del ragazzo che può portare tanti soldi nelle casse del club.

Si tratta di una grande plusvalenza, che Giuntoli è pronto a mettere a segno per finanziare poi altri colpi di mercato.

Il rischio del rimpianto è dietro l’angolo per il club che, comunque, in questi anni ha già fatto a meno di tanti giovani interessanti come Soulé e Huijsen che adesso valgono molto di più.

Ecco perché lo stesso potrebbe capitare anche per Mbangula che è finito nel mirino del Bologna per la prossima stagione.

Mbangula Bologna: nuovi aggiornamenti

In attesa di capire quale sarà il futuro del Bologna, che si giocherà tanto nelle ultime due partite di campionato, la dirigenza sportiva è già a lavoro per il futuro e come sostituto di Orsolini valuta la possibilità di portare a Bologna Mbangula della Juventus.

Il giovane belga, lanciato da Thiago Motta, è pronto a fare le valigie a causa dello scarso minutaggio. Non è da escludere, dunque, un nuovo affare di mercato con il club rossoblù, che ha aperto le porte per l’arrivo dell’attaccante, che può essere un’ottima intuizione in vista del futuro.