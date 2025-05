Cristiano Ronaldo è pronto a tornare: destinazione choc

Cristiano Ronaldo sarebbe deciso a lasciare l’Al Nassr per fare il suo ritorno in Europa, ma non solo: destinazione choc per il portoghese

L’avventura all’Al Nassr non è andata fin qui secondo i piani di Cristiano Ronaldo che non si aspettava di rimanere a secco di successi per due anni di fila, considerato che i gialloblu sono uno dei club più blasonati d’Arabia Saudita.

Nonostante i tanti investimenti fatti sul mercato, l’Al Nassr non solo non è riuscito a conquistare la Saudi Pro League o la Kings Cup, la coppa nazionale saudita, ma è stato anche eliminato dall’AFC Champions League Elite per mano del Kawasaki Frontale. La squadra giapponese, impostasi 3-2 in semifinale, in termini di valori economici e tecnici era nettamente inferiore rispetto all’Al Nassr eppure i sauditi sono riusciti a farsi buttare fuori.

Tanta delusione per l’Al Nassr e soprattutto per Cristiano Ronaldo che non può non interrogarsi sul suo futuro. Il fuoriclasse portoghese sarebbe stufo della sua deludente esperienza in Arabia Saudita e starebbe pensando ad un ritorno in Europa. Secondo quanto riportato da Fichajes.net, le possibilità che CR7 lasci l’Arabia Saudita sono molto alte ed il lusitano avrebbe sulla propria scrivania tre opzioni che potrebbero intrigarlo, tra cui anche un clamoroso ritorno allo Sporting Club.

Cristiano Ronaldo, Al Nassr addio: il portoghese può tornare in Europa

Sebbene ufficialmente non abbia comunicato nulla, è sempre più probabile l’addio di Cristiano Ronaldo all’Al Nassr. Secondo quanto riferito da Fichajes.net, il portoghese starebbe già riflettendo sul suo futuro ed è assai probabile un ritorno in Europa dove potrebbe firmare per un club che possa mettere sul piatto un’offerta ed un progetto importante.

Tra i club europei interessati ci sarebbe anche lo Sporting Club che sarebbe felice di poter riaccogliere in rosa il figliol prodigo e Cristiano Ronaldo non disdegnerebbe di poter chiudere la carriera nel club che lo ha lanciato. Non è però da escludere che anche qualche altro club europeo potrebbe farsi avanti per il lusitano che chiede di poter giocare un’ultima volta la Champions League se proprio deve tornare nel Vecchio Continente.

Possibile anche un trasferimento in America in MLS dove potrebbe riaccendere la sfida con Leo Messi qualora non fosse l’Inter Miami a fargli un’offerta. Appare, invece, remoto pensare che proprio il club dell’ex Barcellona possa decidere di investire su di lui e ciò spegne dunque i sogni di chi vorrebbe vedere i rivali di sempre giocare assieme per almeno una stagione. Il futuro di Cristiano Ronado è tutto in divenire e ad oggi non ci sono certezze in merito al suo prossimo, e probabilmente ultimo, passo della sua carriera.