Telefonata shock: il nuovo allenatore della Juve lo ha già contattato

Indizio fondamentale per la Juventus sul futuro: contatto tra il tecnico e un giocatore, cosa sta succedendo

Un sospiro di sollievo, per la Juventus, arriva dal monday night di campionato, grazie alla vittoria dell’Atalanta sulla Roma. Il 2-1 dei bergamaschi significa per i nerazzurri blindare il proprio terzo posto e la qualificazione alla Champions, per i giallorossi interrompere una striscia di imbattibilità in campionato lunga cinque mesi e 19 partite e il mancato scatto in avanti in quarta posizione in classifica. La Roma resta a -1 rispetto a Juventus e Lazio, i bianconeri sono padroni del proprio destino per la corsa Champions.

Con due vittorie contro Udinese e Venezia, a prescindere da cosa faranno le altre, l’obiettivo sarà centrato. Naturalmente, non sarà così semplice e la Juventus dovrà dare tutto quello che ha in campo in termini di concentrazione e di energie rimaste, per di più nuovamente alle prese con una lunghissima serie di assenze, almeno per la gara contro i friulani, sperando in qualche ulteriore recupero per l’ultima giornata.

Nel frattempo, però, è già ora di riflessioni importanti sul futuro. Anche con la qualificazione in Champions, nonostante le dichiarazioni concilianti di Giuntoli, Igor Tudor rischia di non rimanere sulla panchina bianconera. A Torino si sta pensando a un nuovo allenatore. E in questo senso arriva un indizio molto importante sul nome che potrebbe farsi carico della rinascita juventina.

Juventus, Conte si prepara al ritorno: ha già parlato con un big bianconero, rivelazione a sorpresa

Da semplice suggestione, quella del ritorno di Antonio Conte potrebbe tramutarsi in realtà. I tempi potrebbero essere davvero maturi, stavolta, per un nuovo approdo a Torino, a oltre dieci anni di distanza dal burrascoso addio, per provare ad aprire un nuovo ciclo.

L’ex Ct della Nazionale starebbe prendendo informazioni sulla situazione attuale in bianconero e questa indiscrezione arriva da Fabio Bergomi, opinionista e insider di mercato su ‘Controcalcio’, che nel corso di una diretta su Twitch ha spiegato: “Ci sarebbero già stati dei dialoghi tra Conte e Bremer“. Contattando il centrale brasiliano, dunque, Conte avrebbe inteso iniziare a tastare il polso della squadra e gli umori dello spogliatoio, per capirci qualcosa in più. Ci sarà però innanzitutto da vedere come andrà a finire l’avventura di Conte con il Napoli, aspetto su cui c’è ancora grande incertezza.