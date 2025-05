Dalla finale di Champions alla Juventus: trattativa avviatissima

Prima la finale di Champions League, poi il passaggio alla Juventus: trattativa avviatissima tra i bianconeri ed il top player

Sabato 31 maggio a Monaco di Baviera si terrà l’attesa ed inedita finale di Champions League che vedrà scontrarsi sul prato dell’Allianz Arena il Paris Saint-Germain e l’Inter.

Oltre che finale, anche il match in sé tra le due squadre è inedito visto che mai parigini e nerazzurri si erano affrontante in gare ufficiali. L’unico precedente tra le due formazioni risale a due anni fa, precisamente all’agosto del 2023 quando si scontrarono in amichevole a Tokyo dove si impose l’Inter per 2-1. Quello, però, era solo calcio d’estate, le rose erano del tutto diverso da quelle attuali e la posta in palio stavolta è decisamente più alta.

L’Inter va a caccia della quarta Champions League della sua storia, mentre il PSG vuole conquistare la coppa per la prima volta nella sua storia dopo averla solo sfiorata nella stagione 2019-2020, perdendo in finale contro il Bayern Monaco. Una partita che si prospetta molto combattuta e che interessa molto da vicino anche la Juventus non tanto per il risultato, ma per questioni di mercato.

Non è un segreto che i bianconeri stiano seguendo con grande interesse a Gianluigi Donnarumma che ancora non ha rinnovato il suo contratto con il PSG. Il portiere della Nazionale potrebbe fare il suo ritorno in Italia e secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà i bianconeri hanno già avviato i primi contatti.

Juventus, Donnarumma nel mirino: i bianconeri pronti all’assalto

La Juventus ha sempre avuto un debole per Gianluigi Donnarumma e la prossima estate potrebbe essere quella giusta per andare al suo assalto. Stando a quanto riportato dal giornalista ed esperto di mercato Alfredo Pedullà, negli ultimi 3-4 giorni i bianconeri stanno raccogliendo informazioni per capire se ci sono margini per portare Donnarumma a Torino, considerato che non ha ancora rinnovato il suo contratto con il Paris Saint-Germain

Dopo il passaggio del turno conquistato contro l’Arsenal, il portiere della Nazionale aveva affermato come a Parigi stesse bene e che bisognava solo mettere nero sub bianco per siglare un rinnovo che, tuttavia, non è arrivato. Ciò ha aumentato le voci su un suo trasferimento dopo la finale di Champions League e la Juventus è in prima fila, conscia che avere Donnarumma tra i pali sarebbe un netto upgrade rispetto a Di Gregorio.

Pur rispettando molto il proprio estremo difensore, i bianconeri sanno che non possono lasciarsi scappare un’occasione per poter migliorare, visto che al momento Donnarumma è considerato uno dei migliori portieri al mondo. Inoltre, l’estremo difensore sarebbe felice di poter tornare in Italia e qualora non rinnovasse con il PSG un ritorno in Serie A sarebbe la sua prima scelta.