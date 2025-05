Italiano diventa “grande”: una big parte all’assalto, presto la firma

Vincenzo Italiano vince il tanto sognato trofeo, dopo le tre finali perse con la Fiorentina. Alla prima occasione col Bologna riesce a mettere le mani sul titolo.

Un titolo che ha vinto, con merito, contro il Milan che si è fermato in finale dopo la stagione fallimentare, come annunciato da Furlani al termine del match che si è giocato a Roma.

Italiano convince tutti, tant’è che adesso il Bologna rischia di perderlo. Dopo l’addio di Thiago Motta, Calafiori, passando anche da Joshua Zirkzee, puntare su Vincenzo Italiano è stata la mossa vincente di Sartori, che è riuscito a rendere perfetta la macchina con alla guida proprio l’allenatore ex Fiorentina. Un grande salto potrebbe compierlo adesso, lasciando il Bologna e vivendo un’esperienza in un top club italiano con l’intento di vincere anche il campionato, altrove. Chiaro è che il club dei felsinei vorrebbe tenerselo stretto, quello che ad oggi risulta essere uno dei migliori allenatori italiani in circolazione.

Vincenzo Italiano nell’olimpo dei grandi: una big fa sul serio per averlo

Adesso c’è un club pronto a fare sul serio per averlo, dopo l’interesse coltivato in passato e mai concretizzato, che lo ha spinto a scegliere il Bologna.

Prima del suo arrivo ai felsinei e quando si vociferava del suo addio alla Fiorentina, Vincenzo Italiano era tra i rumors di Napoli e Milan, tra le principali squadre che lo avrebbero scelto in caso di piano A fallito. Nel caso del Napoli, la scelta è caduta su Antonio Conte, che poi è arrivato. Nel caso del Milan, che valutava diversi nomi, tutto è stato indirizzato verso Fonseca, allenatore che fu annunciato ancor prima di Conte al Napoli, nella scorsa estate.

Ha ammesso i propri errori Furlani e chissà che questi non siano stati legati anche alla scelta dell’allenatore, con Ibra che dichiarò di essere convinto di quanto fatto, quando gli fu chiesto del mancato arrivo di altri nomi per la panchina, per il dopo-Pioli. Ma con l’esonero di Conceicao, sempre più probabile adesso, ecco che l’arrivo in panchina al Milan potrebbe vedere il nome di Vincenzo Italiano. L’allenatore ex Fiorentina potrebbe infatti risultare come candidato numero uno per la panchina del Milan, dopo il trionfo in Coppa Italia con il Bologna.

Italiano è la scelta del Milan: presto la firma

Presto la firma, adeguando il contratto. Potrebbe essere questa la strategia del Bologna per convincere Vincenzo Italiano a restare. Non è da escludere nulla, per quanto di straordinario fatto dal Bologna in questi ultimi due anni, con la possibilità di giocarsi le chance di vittoria anche in una coppa europea se si considera la qualificazione all’Europa League ottenuta automaticamente con il trionfo in Coppa Italia di ieri. Sogno non utopico, quello in Europa, se si considera il calcio proposto da Italiano e quanto di buono fatto dalle squadre di Serie A, nel periodo recente.

Chiaro che il discorso sarà diverso in caso di approdo in Champions League, con le possibilità ancora aperte sull’attuale classifica in Italia. Piazzamento europeo che invece rischia di non ottenere il Milan, neppure per la Conference League, adesso. E il Milan, seguendo la scia di quanto fatto dal Napoli con Antonio Conte, che si sta giocando lo Scudetto in questo 2025, potrebbe puntare forte su Vincenzo Italiano, ad oggi, sogno vero e proprio per la panchina del Diavolo.