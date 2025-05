Serie A, classifica ribaltata dall’annuncio: Inter e Napoli perdono lo scudetto

Un annuncio pazzesco che può davvero ribaltare le gerarchie in Serie A: niente Inter o Napoli, è la svolta per la Juventus

Ci sarà da attendere ancora un pò per capire, alla fine, dove volerà lo Scudetto. La stagione 2024/25 sta per volgere al termine e il Tricoolore è diviso già da un pò tra Inter e Napoli. I partenopei mantengono un leggerissimo vantaggio a 180′ dalla chiusura del campionato.

Con un calendario decisamente più alla portata della squadra di Inzaghi, gli azzurri possono sognare concretamente il quarto Scudetto. Una corsa che è stata a due sin dall’inizio della Serie A, nessuno è stato in grado di tenere il passo di partenopei e nerazzurri. E così in vista del prossimo anno la speranza, di molti, è che lo scontro possa allargarsi ad altre grandi del nostro calcio, rimaste in disparte per scelte sbagliate ed un rendimento ben lontano da quanto mostrato in passato.

Milan e Juventus, a tal proposito, proveranno rientrare nella cerchia. I rossoneri cambieranno con ogni probabilità allenatore e anche tanti nella rosa che, oggi, è nelle mani di Sergio Conceicao. Un discorso quasi identico per la Vecchia Signora, reduce dal doppio fallimento in Champions League e Coppa Italia e che ad oggi sta tentando in ogni modo di qualificarsi per la prossima Champions: il quarto posto è quindi l’ultimo grande obiettivo.

Proprio in ottica bianconera è arrivato un annuncio che può lasciare di stucco e ribaltare la classifica di Serie A: i tifosi della Juventus, adesso, possono ritornare a sognare.

Inter e Napoli ko, annuncio Juve: con lui si vince

Dall’Inter al Napoli, con la Juventus pronta a rientrare nel giro delle grandi protagoniste in Serie A. Sembra essere questo lo scenario che i tifosi bianconeri sognano da tempo e – a tal proposito – il giornalista Massimo Pavan sembra conoscere la ricetta giusta per rivedere la Vecchia Signora vincere dopo anni di magra.

Le sue dichiarazioni riportate da ‘Tuttojuve’ non lasciano spazio a dubbi, solo un uomo sarebbe in grado di sovvertire le gerarchie in Italia e far sognare la Torino bianconera. Quell’uomo è Antonio Conte. “Se la Juve vuole quanto meno provare a lottare per il titolo sappiamo tutti chi deve prendere. Non facciamo nomi inutili, serve solo un allenatore”. Pavan ha rimarcato il peso di uno come Antonio Conte che a Napoli, nonostante alcuni ‘limiti’ che lo stanno accompagnando da mesi a questa parte.

“Senza Kvara e mezza squadra sta lottando per lo Scudetto”, ha ribadito il giornalista ricalcando il peso dell’ex Commissario tecnico. Un tormentone, quello legato al ritorno di Conte alla Juventus, che verosimilmente ci accompagnerà da qui a parecchie settimane.