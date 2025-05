Il Milan ha scelto il nuovo allenatore, la decisione nella notte

Addio Conceicao e nuovo allenatore per il Milan in vista della prossima stagione con il tecnico portoghese che saluterà dopo la partita con il Monza appena qualche mese dopo il suo arrivo in rossonero.

Enorme delusione per il Milan per la finale di Coppa Italia persa con i rossoneri che vedono sfumare la possibilità di salvare la stagione ed ora la conquista di un posto in Europa diventa quasi impossibile.

La squadra rossonera è chiamata a vincere le ultime due di campionato per provare ad ottenere un posto in Europa (probabilmente Conference League) e cercare di salvare la faccia. Un obiettivo non facile da raggiungere considerato il fatto che domenica sera i rossoneri saranno di nuovo di scena a Roma per la partita di campionato contro gli uomini di Ranieri, ancora in corsa per un posto in Champions League. Nel frattempo la società sta lavorando al futuro cercando di capire da chi ripartire. Per la panchina la scelta appare fatta con un tecnico italiano pronto a tornare in sella a partire dalla prossima estate.

Il Milan ha scelto per la panchina: la decisione è stata presa

Maurizio Sarri è nettamente in pole per la panchina del Milan in vista della prossima stagione. L’ex allenatore di Napoli, Juventus e Lazio è pronto a guidare i rossoneri nella stagione che dovrà vedere la squadra rilanciarsi dopo un’annata da dimenticare.

Dopo più di un anno di stop Maurizio Sarri è pronto a tornare in panchina per guidare una big con il Milan che già in passato aveva pensato a lui in più di un’occasione. Durante questi mesi di attesa l’ex tecnico della Lazio ha ricevuto diverse chiamate da squadre italiane ed estere ma ha sempre declinato in attesa di una proposta convincente.

Qualche contatto con il Milan ci sarebbe stato già prima dell’arrivo di Sergio Conceicao alla guida della squadra rossonera ma Sarri non ha voluto accettare la proposta di contratto di soli sei mesi. Ora per l’ex Juventus e Napoli dovrebbe arrivare un contratto da due anni per poter impostare il suo lavoro in rossonero e cercare di riportare quanto prima possibile la squadra in alto.

Non c’è però tempo da perdere in casa Milan considerato il fatto che la concorrenza per il tecnico non manca. In queste ore anche la Fiorentina sembra essere pronta a fare un tentativo per Sarri con Raffaele Palladino che ha visto precipitare la sua situazione dopo il ko contro il Venezia che potrebbe aver compromesso la corsa all’Europa della squadra.