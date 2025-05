L’Inter piazza il colpo in casa Napoli, Inzaghi pazzo di gioia

L’Inter è pronta a regalarsi un altro colpo di mercato dal Napoli: Simone Inzaghi può esultare, i nerazzurri lo seguono da tempo

Ancora in corsa per lo scudetto a due giornate dal termine ed in finale di Champions League dove sfiderà il Paris Saint-Germain a Monaco di Baviera, l’Inter ha intenzione di continuare a crescere in vista della prossima stagione.

I nerazzurri stanno già mettendo le basi per il prossimo anno e, salvo ripensamenti, sarà ancora Simone Inzaghi a guidare il progetto. Il tecnico piacentino dovrebbe rinnovare il proprio contratto con l’Inter fino al 2027 dopo la finale di Champions League e il presidente Marotta è deciso a mettere mano al portafogli per regalargli una squadra ancor più competitiva rispetto a quella di questa stagione.

L’obiettivo dell’Inter è quello di affermarsi come una delle squadre migliori d’Europa e crede che non ci sia un tecnico migliore di Inzaghi per raggiungerlo. Il mercato sarà quindi ambizioso, ma allo stesso tempo i nerazzurri sanno di dover mantenere un equilibrio tra investimenti e sostenibilità economica. Per questo motivo, l’Inter punterà molto sui giovani talenti senza darsi a spese folli. Insomma, Marotta metterà sì mano al portafogli, ma con giudizio come ha sempre fatto in questi anni.

Tanti nomi sono già nella lista del ds Ausilio e tra gli obiettivi dei nerazzurri è finito di nuovo un giocatore del Napoli, ovvero Giacomo Raspadori, calciatore molto apprezzato proprio da Inzaghi.

Inter, ritorno di fiamma per Raspadori: possibile scambio con il Napoli

Nel mirino dell’Inter già da tempo, Giacomo Raspadori potrebbe vestire la maglia nerazzurra il prossimo anno. Stando a quanto riportato da Calciomercato.it, l’attaccante del Napoli è uno dei primi nomi nella lista del ds Ausilio e per portarlo a Milano l’Inter sarebbe pronta a mettere in piedi uno scambio che coinvolgerebbe Davide Frattesi.

Il centrocampista, decisivo nelle ultime sfide di Champions League, è un profilo che intriga molto il Napoli e per questo motivo l’Inter starebbe pensando di inserirlo nella trattativa per convincere gli azzurri. Inoltre, Frattesi è un giocatore che piace molto ad Antonio Conte che potrebbe diventare dunque un alleato dei nerazzurri i un’eventuale trattativa, a patto che il tecnico salentino decida di restare al Napoli.

Oltre a Raspadori, Ausilio sta tenendo d’occhio anche altri giocatori come Bonny e Krstovic, ma l’attaccante azzurro è il favorito rispetto a quest’ultimi due avendo anche maggior esperienza internazionale. Resta molto calda, però, anche la pista Luiz Henrique del Marsiglia per il quale i nerazzurri sono disposti offrire 25 milioni e non è da escludere che possano arrivare entrambi.