La frase che annuncia il ritorno alla Juve dopo 11 anni: “Questa volta no”

Ancora una volta alla Juventus, il grande ritorno: l’indizio arriva da una frase che nessuno si aspettava

Come sempre, nella sua carriera, ha molti riflettori puntati su di lui. Ci è abituato e a questa pressione non si sottrae, ma certo i prossimi giorni saranno a dir poco cruciali per Antonio Conte. Che si prepara a momenti determinanti in campo e fuori, per il suo presente e per il suo futuro.

Ancora due giornate di campionato per provare a condurre in porto la cavalcata scudetto con il Napoli, anche se questa si è complicata con il pareggio contro il Genoa che ha riportato a contatto l’Inter. Che sia scudetto o meno, alla fine, sembra però sempre più chiaro che il suo futuro potrebbe non essere in azzurro e anzi indirizzato verso un grande ritorno alla Juventus.

A Torino, sono attesi a loro volta da 180 minuti fondamentali per l’accesso in Champions League. A missione, si spera, compiuta, la Juventus proseguirà con Tudor solo per il Mondiale per Club, ma per poi cedere, nelle intenzioni, il suo posto al ritorno di Conte, individuato come il tecnico ideale per la rinascita dopo anni difficili. La nuova vita bianconera di Conte sembrerebbe essere anticipata da qualche indiscrezione dietro le quinte, una frase ben precisa che non lascerebbe dubbi.

Conte via dal Napoli e verso la Juventus: la conferma arriva da Oriali

Negli ultimi anni di carriera, Conte ha avuto un rapporto molto stretto con Lele Oriali, sua vera e propria spalla nel percorso prima in Nazionale e poi all’Inter, dopodiché anche al Napoli. E sarebbe proprio Oriali ad aver fatto trapelare un indizio chiave sul ritorno alla Juve dell’allenatore.

Stando a quanto riportato da ‘Calciomercato.it’, sarebbe stata raccolta, da persone vicine a Oriali, una frase pronunciata davanti ad alcuni amici: “Questa volta non posso andare dove va lui“. Il che pare significare in maniera inequivocabile che Conte possa davvero tornare alla Juventus, squadra però rivale storica dell’Inter, di cui Oriali è stato giocatore e simbolo anche fuori dal campo.

Conte incontrerà presto De Laurentiis per definire il suo futuro in azzurro, al patron partenopeo chiederà garanzie ben precise per restare. Se non dovesse essere accontentato, è pronto ad andare via e a ricongiungersi con la Juventus.