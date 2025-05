Senza coppe il Milan ne vende due: 100 milioni in cassa

Il ko in finale di Coppa Italia peserà molto in casa Milan anche in termini di mercato con i rossoneri pronti a salutare due calciatori per una somma complessiva intorno ai 100 milioni di euro.

Un vero e proprio dramma sportivo quello che ha vissuto il Milan nella finale di Coppa Italia contro il Bologna con i rossoneri che hanno perso l’occasione di salvare una stagione che è diventata ufficialmente disastrosa.

Saltata anche la possibilità di raggiungere la qualificazione all’Europa League, il Milan dovrà ricorrere al mercato per far quadrare i conti e la sensazione è che ci siano due calciatori pronti a salutare per permettere alla società di fare cassa. L’assenza dalla Champions League lascerà il Milan senza una quantità ingente di bilancio rispetto alla stagione che va verso la conclusione. 100 milioni di euro potrebbero arrivare da due cessioni di due big con il club che dovrà essere bravo a sostituirli senza indebolire la squadra.

Calciomercato, il Milan vende due big per 100 milioni

Tijjani Reijnders e Theo Hernandez sono pronti a salutare il Milan alla fine del campionato in corso. I due sono i principali candidati ad essere ceduti durante l’estate con il Manchester City che è pronto a fare follie per l’olandese mentre il terzino francese è nel mirino di Real Madrid, Bayern Monaco e PSG.

Il Manchester City è pronto a mettere sul piatto una somma intorno ai 70 milioni di euro per convincere il Milan a lasciar partire Tijjani Reijnders in vista della prossima stagione. Una proposta che sarà difficile da rifiutare per il club meneghino pronto a dire addio ad uno dei perni della squadra rossonera che in questa annata complicata si è messo in mostra anche dal punto di vista realizzativo.

Come accaduto per Tonali sarà molto probabile che il Milan si andrà a privare di uno dei perni della linea mediana, dovendo poi ricostruire quello che in questa stagione è apparso uno dei reparti in maggiore difficoltà per via dei mancati ricambi. Chiaro che parte dei 70 milioni incassati andranno reinvestiti ma è probabile che la società si attesti su affari intorno ai 20 milioni come accaduto anche in passato.

Per quello che riguarda Theo Hernandez appare sempre più vicina la sua cessione col Milan pronto a dare l’ok di fronte ad un’offerta da 30 milioni. Il Real Madrid appare fortemente interessato al laterale rossonero che tornerebbe così nel club dove aveva già giocato in passato e dal quale il Milan lo aveva prelevato.