Stangata Leao, è ufficiale: tifosi del Milan su tutte le furie

Nuova stangata per Rafael Leao dopo la sconfitta subita in finale di Coppa Italia: i tifosi del Milan vanno su tutte le furie

La stagione del Milan è stata del tutto fallimentare ed anche la dirigenza lo ha riconosciuto. Nonostante il cambio di allenatore, la squadra non ha ottenuto i risultati che ci si aspettava ed il prossimo anno rischia di non giocare le coppe europee.

Le possibilità di qualificarsi ad una competizione europea tramite campionato sono ancora esistenti, ma allo stesso tempo molto basse, mentre mercoledì i rossoneri hanno gettato al vento l’occasione di garantirsi quantomeno l’Europa League. In finale di Coppa Italia contro il Bologna, il Milan è stato protagonista di una prestazione da horror, venendo dominato dal club rossoblu che ha meritato di portare a casa la coppa.

La prestazione fornita dai rossoneri è stata ritenuta indecente da parte di addetti ai lavori e soprattutto dai tifosi che nel post partita hanno fatto esplodere tutta la loro rabbia, attaccando duramente la società per quest’annata disgraziata. Nel mirino, ovviamente, sono finiti anche i giocatori da cui ci si aspettava qualche sforzo in più per portare a casa una coppa che avrebbe garantito un posto in Europa. Tra quelli più deludenti c’è anche Rafael Leao che, come accaduto per larghi tratti di questa stagione, si è del tutto eclissato.

A criticare duramente il talento portoghese è stato Antonio Cassano che con le sue parole, come sempre, ha attirato su di sé la rabbia dei tifosi rossoneri.

Milan, flop Leao: Cassano distrugge il portoghese, tifosi rossoneri furiosi

Da Rafael Leao in finale di Coppa Italia ci si aspettava molto ed invece il talento portoghese ha disputato una gara anonima. A Viva el Futbol, trasmissione in diretta su Twitch, Antonio Cassano ha attaccato duramente Leao ed il Milan, non potendo non far infuriare i tifosi rossoneri che, già distrutti da questa stagione, devono sentirsi anche attaccati dall’ex giocatore.

L’ex attaccante non le ha mandate di certo a dire a Leao, facendo un paragone con Ndoye e facendo capire come quest’ultimo valga decisamente di più: “Ndoye ha dribblato sempre, ha segnato, fatto assist, raddoppiato in difesa. Se guadagna 1,5 milioni, qualcuno mi spiega perché Leao ne prende 8? Non vale nemmeno un decimo. È follia!” ha dichiarato, aggiungendo poi come non si parli troppo di lui poiché il suo non è un nome mediatico.

Parole volte sì ad esaltare la prestazione dell’autore del gol vittoria del Bologna, ma allo stesso tempo sono state una frecciata verso il giocatore portoghese. Cassano non è mai stato tenere con Leao ed anche in questo caso ha deciso di andarci giù pesante, così come non ha usato troppi giri di parole per descrivere la stagione del Milan, sostenendo come dei rossoneri sia rimasta solo la storia dopo le tante figuracce collezionate quest’anno.