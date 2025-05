Via dalla Juve, nuova squadra in Serie A: svolta per Kostic

Di ritorno dalla Turchia, dopo il prestito al Fenerbahce, Kostic è pronto a fare le valigie per salutare in maniera definitiva la Juventus. Il suo futuro può essere in Serie A, ecco dove.

Non ci sarà il riscatto da parte dei turchi, che hanno intenzione di rispedire a Torino Kostic. La società, che ha la possibilità di tesserare Kostic pagando una cifra vicina ai 5 milioni di euro, non sembra interessata all’esterno serbo che, comunque, è stato uno dei titolarissimi della squadra di Mourinho.

Rimasto fuori dal progetto tecnico della Juventus, escluso da Thiago Motta la scorsa estate, nelle ultime ore di mercato l’esterno si è trasferito in Turchia, al Fenerbahce di Mourinho con la formula del prestito con diritto di riscatto.

Con 2 gol e 8 assist in 32 partite, Kostic ha trovato tanto spazio tra le fila della squadra. Ma la società, nonostante il rendimento del calciatore, sembra orientata a non riscattarlo.

Ecco perché, è sempre più probabile un ritorno momentaneo a Torino da parte di Kostic che è ancora sotto contratto con i bianconeri. Ma il futuro dell’esterno è altrove, sempre in Serie A: ecco dove.

Calciomercato: vogliono prendere Kostic, è il regalo per l’allenatore

E’ ancora presto per discutere di mercato anche se gli addetti ai lavori sono già in contatto in vista della prossima stagione.

Si attende la fine del campionato per capire quale sarà il futuro della società che, però, attraverso l’area scouting ha iniziato a setacciare il mercato per individuare nuovi rinforzi.

Ed è per questo motivo che il CEO Cherubini ha iniziato a sondare il terreno per portare a Parma Kostic. Molto dipenderà dalla permanenza o meno della squadra ducale in Serie A.

Kostic al Parma?

Secondo le ultime indiscrezioni raccolte dal quotidiano turco Fanatik, su Kostic è vivo l’interesse da parte del Parma che si è già mosso con gli agenti dell’esterno.

Di ritorno alla Juventus, dopo la parentesi al Fenerbahce, la squadra non riscatterà il giocatore che è già in cerca di una nuova destinazione. Questa volta, il club bianconero, tenterà di cedere a titolo definito Kostic che in Serie A piace molto al Parma che prima deve capire se parteciperà o meno al prossimo campionato di Serie A, visto che la squadra è ancora immischiata nella lotta per non retrocedere.