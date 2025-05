30 milioni d’ingaggio: l’offerta folle della Juve per riportarlo in Serie A

La Juventus pianifica un grande colpo in vista dell’estate: il big è pronto a tornare, c’è già la super offerta

Udinese e Venezia, due ostacoli verso il quarto posto. La Juventus ha tutte le carte in regola, nonostante un’annata altalenante e carica di delusioni, per chiudere in zona Champions League. La qualificazione alla massima competizione europea sarebbe troppo importante in ottica futura, soprattutto per quel che riguarda l’ormai imminente sessione estiva di calciomercato.

Al di là dall’eventuale tesoretto che scaturirà dall’ingresso in Europa, la Vecchia Signora punterà a fare cassa con esuberi che bene o male non rientrano più nei piani dei vertici bianconeri. Giuntoli, che probabilmente verrà affiancato da Giorgio Chiellini nelle decisioni cruciali per la squadra bianconera, partirà sicuramente da un addio illustre che potrebbe fruttare intorno ai 40 milioni di euro: quello di Dusan Vlahovic. L’attaccante serbo è in scadenza il 30 giugno 2026 e l’ipotesi rinnovo è ormai naufragata da tempo. Niente da fare, dunque: sarà addio.

Così come potrebbe fare spazio, in difesa, Andrea Cambiaso. Manchester City e non solo, il terzino bianconero piace moltissimo in Premier League e potrebbe quindi fruttare una corposa plusvalenza: Giuntoli, alle giuste condizioni, non dirà di no. Se in difesa è praticamente certo l’arrivo di almeno un nuovo centrale che possa affiancare Gleison Bremer l’anno prossimo, un’altra importantissima novità potrebbe fare impazzire di gioia i tifosi della Juve: spunta un clamoroso ritorno per il quale sarebbe pronta già una ricchissima offerta.

Juve, ritorno da urlo: contatti avviati con la stella

Secondo quanto riferito da ‘Enganche‘ su ‘X‘ la Juve potrebbe accogliere un grandissimo portiere tra poche settimane. Dopo che le prestazioni di Di Gregorio non hanno sempre convinto la dirigenza bianconera, occhio adesso a Gianluigi Donnarumma.

Il portiere campano, dopo il rumoroso addio a zero al Milan, è stato accostato in più occasioni al ritorno in Serie A. Inter ma in questo caso soprattutto Juventus, a caccia di un estremo difensore di valore internazionale. Chi meglio di Gigio che ha trascinato il PSG, a suon di parate miracolose, in finale di Champions League? Secondo quanto viene riportato vi sarebbe stato già un contatto diretto tra la Juve e l’entourage di Donnarumma, che vedrà scadere il suo contratto il 30 giugno 2026.

Al momento l’ipotesi rinnovo non è un’opzione prioritaria per la società di Al-Khelaifi. La proposta dei bianconeri parla di un contratto quinquennale, con uno stipendio netto intorno ai 6 milioni di euro a stagione, a salire grazie a vari bonus. Un contatto che sembrerebbe essere stato già positivo. Sarà fondamentale, però, per la Juve accedere alla prossima Champions League.