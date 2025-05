Arriva Ndoye in attacco, colpo da 40 milioni

In attesa dei ‘colpi’ e dei fuochi d’artificio del rush finale del campionato, arriva Dan Ndoye in attacco: colpo da 40 milioni di euro

Una festa continua, senza soluzione di continuità quella dei tifosi del Bologna che ha conquistato la Coppa Italia, mandando al tappeto il Milan, ben 51 anni dopo l’ultima volta. Eroe della serata dell’Olimpico Dan Ndoye che al 53′ ha coronato una splendida azione collettiva mandando in paradiso i 30 mila tifosi rossoblù, tra cui Cesare Cremonini e Gianni Morandi, e nel contempo spedendo all’inferno il ‘Diavolo’ rossonero.

Quella che ha regalato il trofeo nazionale è (fin qui) la nona perla, cui si aggiungono 5 assist, del classe 2000 svizzero che è il nuovo gioiello in esposizione nella vetrina rossoblù. I potenziali acquirenti non mancano, con l’attaccante svizzero che potrebbe seguire le orme di Riccardo Calafiori e Joshua Zirkzee che al termine della passata stagione, culminata nella storica qualificazione alla Champions League, sono sbarcati in Premier League, rispettivamente all’Arsenal e al Manchester United.

Di diverso avviso è il tecnico Vincenzo Italiano che ha fatto capire di non volersi fermare alla Coppa Italia, e che, pertanto, vorrebbe trattenere gli elementi più importanti della rosa, in primis Ndoye, per costruire una base solida da cui ripartire il prossimo anno. Tuttavia, non sarà affatto semplice fronteggiare l’assalto delle big italiane, e non solo, che per l’attaccante svizzero sono disposte a mettere sul tavolo 40 milioni di euro.

Tre big di Serie A e non solo per Ndoye: ecco quanto costa

Come ricordato, Dan Ndoye, al rientro dall’infortunio muscolare rimediato nel corso del match contro l’Udinese, ha messo la firma sulla leggendaria serata dell’Olimpico. Un gol che ha fatto lievitare la sua valutazione che, stando a quanto raccolto dalla redazione di Calciomercato.it, ora si aggira tra i 35 e i 40 milioni di euro.

Tanti ce ne vorranno per strappare al Bologna il talentuoso attaccante svizzero che, dopo aver fatto intravedere le sue qualità nella scorsa stagione, in quest’annata ha avuto continuità, anche con la maglia della Nazionale rossocrociata, ed è esploso in termini di realizzazioni.

Dunque, a quasi 25 anni Ndoye sta raggiungendo la piena maturità calcistica, con la prossima stagione che dovrà essere quella della consacrazione. Ma dove? Inter, Juventus e Napoli sono i club del nostro campionato che lo monitorano con più attenzione ma anche all’estero vanta molti estimatori, in particolare in Premier League.

Come detto, è esclusa la possibilità di possibilità di portarlo via da Bologna a prezzo di saldo visto che, come già ricordato, il cartellino dello svizzero ora viene valutato tra i 35 e i 40 milioni di euro: è il prezzo fissato dai rossoblù che non hanno alcuna intenzione di fare sconti.