Contatti avviati per portarlo all’Inter: arriva un campione del Mondo

Arrivano i primi contatti confermati per un campione del Mondo da parte dell’Inter di Marotta: la strategia di mercato dei nerazzurri è piuttosto chiara

Il presidente sta preparando un colpo ad effetto, avendo il via libera da parte della proprietà Oaktree e i fondi necessario per portarlo a casa. Di certo si tratterebbe di un upgrade importante, considerando anche l’età e l’esperienza da poter mettere a disposizione della squadra.

Di certo i conti dell’Inter sono tornati a respirare quest’anno, grazie ai risultati sportivi ottenuti dalla squadra di Inzaghi. La finale di Champions League, senza sapere l’esito, vale già qualcosa come 130 milioni (inclusi i soldi del botteghino di San Siro). A questi vanno aggiunti i circa 100 che verranno intascati per la prima edizione del Mondiale per Club, a partire da metà giugno negli Stati Uniti. Con introiti del genere è più facile poter ragionare sul mercato, fermo restando che il fondo di investimento americano che controlla l’Inter ha chiesto a Marotta di investire principalmente (ma non solo) sui giovani e di abbassare il monte ingaggi.

In testa al presidente nerazzurro c’è una manovra davvero niente male che può coinvolgere il centrocampo. Nel reparto nevralgico si possono aggiustare ancora delle cose e Simone Inzaghi lo sa bene. Asllani e Frattesi chiedono più spazio e probabilmente verranno accontentati entrambi. Per l’eroe della notte contro il Barcellona si è tornati a parlare dell’ipotesi Roma, mai tramontata negli ultimi mesi.

L’Inter punta forte su Rodrigo De Paul: può essere lui il rinforzo a centrocampo per Inzaghi

L’Inter vuole però inserire a centrocampo un nome davvero importante, anche considerando l’età di Mkhitaryan, ormai 36enne e a fine carriera. Il profilo giusto, come riportato dalla stampa spagnola, è quello di Rodrigo De Paul, mezzala trasformatasi in mediano che sta facendo bene da anni con l’Atletico Madrid di Simeone. De Paul è stato uno dei protagonisti della Coppa del Mondo vinta dall’Argentina nel 2022 in Qatar, oltre che delle due Coppe America che hanno preceduto e seguito la rassegna iridata. Il classe ’94 conosce bene la realtà della Serie A, visto che proprio con la maglia dell’Udinese aveva trovato il giusto riscatto, dopo anni non buonissimi in Spagna.

Il valore del 31enne argentino si aggira sui 20 milioni di euro, considerando la scadenza del contratto il prossimo 30 giugno 2026. In una società sempre molto attenta alla comunità argentina in rosa, uno come “Don Rodrigo” potrebbe essere veramente la ciliegina sulla torta, donando equilibrio e qualità ad un centrocampo già stellare.