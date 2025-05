Contatti avviati: resta, a sorpresa, alla Juventus

Primi significativi movimenti di mercato in casa Juventus, i bianconeri vogliono trattenere un giocatore: svolta rispetto alle previsioni di qualche tempo fa

Rush finale equilibratissimo e molto incerto di campionato, su tutti i fronti, con quasi tutti i verdetti ancora da emettere, emozioni e tensioni pronte a divampare nelle ultime due giornate. Deve ancora conquistarsi la propria fortuna la Juventus, a caccia dei punti necessari per la qualificazione in Champions League. I bianconeri dovranno fare del loro meglio per riuscirci, ma sono padroni del proprio destino: con sei punti contro Udinese e Venezia, l’obiettivo sarà certamente raggiunto.

Sarà, però, poi, il momento dei bilanci, per il club e le riflessioni da questo punto di vista sono già in corso da un po’. Sono stati compiuti certamente non pochi errori, in campo e fuori, ed è per questo che si prevede una ennesima rivoluzione dalle parti di Torino, per provare l’ennesimo rilancio, al culmine di anni difficili. Giuntoli dovrà essere ancora molto attivo sul mercato, cercando, questa volta, di mettere in piedi una squadra più organica e funzionale rispetto a quanto avvenuto quest’anno.

Sono in molti a non aver destato una impressione formidabile, nell’annata bianconera, altri che sembrano giunti ormai a fine ciclo. Per questo, diversi volti della rosa attuale non li vedremo al via della stagione 2025-2026. Ma ce n’è uno che invece, a sorpresa, resterà alla Continassa.

Juventus, Renato Veiga ha convinto: al lavoro con il Chelsea per l’acquisto a titolo definitivo

Stiamo parlando di Renato Veiga, difensore centrale portoghese prelevato in prestito a gennaio dal Chelsea. Un nome che non aveva destato tanti entusiasmi e che sembrava destinato a essere soltanto di passaggio. Ma le cose sono andate diversamente.

Con le sue prestazioni si è fatto apprezzare, è stato uno degli uomini a tenere la barra dritta anche nei momenti più complessi e si sta guadagnando a furor di popolo la riconferma. Ecco perché adesso la Juventus vuole fare di tutto per trattenerlo. Come riportato dal giornalista Nicolò Schira, i bianconeri stanno dialogando con il Chelsea, con il quale, negli accordi originari, non era stata prevista una opzione d’acquisto. I ‘Blues’ in effetti credono nel giocatore e non vorrebbero venderlo, ma adesso Giuntoli e i suoi collaboratori cercheranno di trovare una intesa con i londinesi per realizzare l’affare.