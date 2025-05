La Juve ha deciso: è italiano il primo colpo dell’estate

Un talento italiano per la Juventus è il primo rinforzo per la nuova stagione: svolta per Giuntoli, le ultime

C’erano grandi attese per la rivoluzione di mercato della Juventus della scorsa estate, ma i risultati non sono stati all’altezza. Il club bianconero ha puntato con decisione su una squadra rinnovata in tantissimi elementi, affidando a Thiago Motta il timone di un ciclo che però non è decollato. Le cose si sono molto complicate e adesso c’è da stringere i denti per raggiungere almeno l’obiettivo minimo stagionale. L’accesso in Champions League non si può fallire.

Con Udinese e Venezia servono sei punti, senza se e senza ma, per essere certi di tagliare il traguardo. Quindi, bisognerà mettere mano nuovamente alla rosa, cercando di capire gli errori commessi e di ripartire con l’ennesimo rinnovamento. Anche sulla base di quelle che saranno le scelte per il prossimo allenatore.

Non tutto è da buttare, in questa stagione, alcuni si sono guadagnati la riconferma e da loro si ripartirà per provare a costruire un ciclo vincente, che manca da troppo tempo. Per il resto, si andrà a caccia di talenti che possano essere utili alla causa e favorire il salto di qualità. Una delle idee è anche quella di ricostruire un nucleo italiano, sulla falsariga di quanto ha fatto l’Inter. Ecco perché nel mirino, come primo rinforzo, ci sarebbe proprio un talento nostrano. E non a caso, il duello è proprio con i nerazzurri.

Juventus, piace Leoni per la difesa: è sfida di mercato all’Inter

Non è un mistero che a Juventus e Inter piaccia Giovanni Leoni, giovanissimo difensore del Parma, che si è fatto ben presto notare con prestazioni di ottimo livello.

Il 18enne si è guadagnato un certo spazio nel Parma di Chivu e sta facendo la sua parte nel provare a strappare la salvezza per il club gialloblù. Ovviamente, su di lui si sono scatenati, come detto, gli interessi e gli appetiti di club importanti. Secondo il giornalista Michele De Blasis, la Juventus è intenzionata ad accelerare per Leoni. Il valore di mercato del classe 2006 è già stimabile in poco meno di 10 milioni di euro. Un investimento importante per un profilo così ‘verde’, ma il gioco può valere la candela, viste le potenzialità che ha espresso il giocatore.