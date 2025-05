Svolta per Vincenzo Italiano: firma un nuovo contratto

Balzato agli onori della cronaca dopo la vittoria della Coppa Italia, il nome di Vincenzo Italiano è finito nel mirino di tante squadre per la prossima stagione.

Arrivato a sorpresa a Bologna, dopo l’addio di Thiago Motta, nessuno si aspettava un rendimento del genere da parte dei rossoblù che sono riusciti a conquistare anche un titolo, con la vittoria della Coppa Italia che ha reso ancor più speciale questa stagione.

In lotta per la zona Champions League, le ultime due di campionato saranno decisive per le ambizioni europee dei rossoblù. Intanto, su Italiano continuano a circolare strane voci sul suo futuro.

Emergono delle novità relative al destino di Vincenzo Italiano a Bologna, il tecnico sta ragionando in vista della prossima stagione e potrebbe pensare di cambiare aria nel caso in cui arrivasse una proposta convincente da parte di una big.

Svolta per Vincenzo Italiano: sta firmando

Napoli e Milan sono le due società che si sono aggiunte nella corsa per Vincenzo Italiano. La squadra di De Laurentiis, infatti, ancora attende la risposta di Conte che per il momento non ha deciso riguardo la permanenza o meno in azzurro.

Riguardo i rossoneri, invece, c’è il tema relativo al porssimo allenatore da prendere, visto che Conceicao è già dato ai saluti. Difficile, invece, l’opzione Roma, che sembra orientata su altri profili.

Ci sono, quindi, diverse chance per Italiano che però ha già preso una decisione riguardo il suo futuro per la prossima stagione.

Ad anticipare i dettagli è il giornalista e direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni che, nel suo editoriale sulle colonne del quotidiano romano, ha fatto il punto della situazione in merito al futuro a Bologna dell’allenatore Italiano.

Italiano rinnova con il Bologna?

Secondo le ultime indiscrezioni raccolte dal Corriere dello Sport, è tutto pronto per la firma sul rinnovo di Vincenzo Italiano che è pronto a proseguire l’esperienza a Bologna.

Non ci sono margini, dunque, per un addio anticipato del tecnico che intende proseguire il lavoro con la squadra rossoblù, che è tornato al successo in Coppa Italia dopo 51 anni.

Un percorso, quello di Italiano a Bologna, destinato a proseguire anche per le prossime stagioni. Si attende solo l’annuncio ufficiale sul rinnovo, che sarà messo nero su bianco nelle prossime settimane, per la gioia di tutti i tifosi bolognesi che guardano con ottimismo al futuro.