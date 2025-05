Scudetto all’ultima giornata: quante volte si è ribaltata la classifica

Venerdì sera si deciderà a chi andrà lo Scudetto della stagione 2024/25, a meno di clamorosi intrecci che porterebbero allo spareggio tra Napoli e Inter.

Le due squadre si stanno dando battaglia fino all’ultima goccia di sudore per poter sognare in grande e sperare di vincere uno Scudetto che sarebbe storico sia da una parte che dall’altra. Il Napoli è al primo posto in classifica, a +1 dai nerazzurri e dopo il doppio pareggio di ieri sera contro Parma e Lazio la situazione è rimasta invariata ma ora i partenopei sono strafavoriti al titolo finale.

Il prossimo weekend sarà probabilmente decisivo, con il Napoli che può vincere il quarto Scudetto della sua storia o con l’Inter che può tentare il sorpasso all’ultima curva e assicurarsi il ventunesimo Scudetto.

Scudetto al Napoli o all’Inter? Quante volte si è deciso all’ultima giornata

Napoli e Inter si stanno dando battaglia per poter vincere lo Scudetto. Entrambe le formazioni hanno perso molti punti “semplici” per strada e sono arrivati all’ultimo round faccia a faccia, pronti a dare tutto nell’ultima partita per non perdere l’occasione di vincere un trofeo importantissimo.

C’è anche la possibilità spareggio che si realizzerà solo in un caso: il Napoli dovrebbe perdere contro il Cagliari e l’Inter dovrebbe pareggiare a Como. A quel punto le due squadre sarebbero a pari punti e si giocherebbe lo spareggio lunedì 26 per l’assegnazione della Coppa.

Ma quante volte lo Scudetto si è deciso all’ultima giornata? Sono state 23 le volte in cui lo Scudetto si è assegnato all’ultima giornata.

Scudetto all’ultima giornata: quante volte ha vino il secondo?

L’Inter ha ancora la possibilità di scavalcare il Napoli e di vincere lo Scudetto, per scrivere una pagina di storia davvero incredibile, dopo una stagione estremamente complicata sotto tutti i punti di vista. I nerazzurri dovranno battere il Como di Cesc Fabregas e sperare che il Napoli di fronte al proprio pubblico non vinca contro il Cagliari di Davide Nicola.

Le possibilità ci sono, considerate anche le ultime prestazioni degli azzurri, e il ribaltamento della classifica all’ultima giornata, con la vittoria del secondo in classifica non sarebbe un fatto unico nella storia.

Juventus nella stagione 1972/73: scavalcando il Milan

nella stagione 1972/73: scavalcando il Milan Juventus nella stagione 1966/67: scavalcando l’Inter

nella stagione 1966/67: scavalcando l’Inter Bologna nella stagione 1963/64: scavalcando l’Inter dopo lo spareggio

nella stagione 1963/64: scavalcando l’Inter dopo lo spareggio Juventus nella stagione 2001/02: scavalcando l’Inter

nella stagione 2001/02: scavalcando l’Inter Lazio nella stagione 1999/00: scavalcando la Juventus

Spareggio Napoli-Inter: dove e quando si giocherebbe

Il Napoli al momento è la squadra favorita per la vittoria dello Scudetto, visto il vantaggio di 1 punto sull’Inter e la possibilità di giocare in casa, contro il Cagliari, l’ultima partita del campionato. Ma in caso di spareggio c’è da capire ancora quale sarà il luogo.

Inter-Napoli si giocherebbe lunedì 26 maggio e il luogo indicato dovrebbe essere, da regolamento, San Siro, per la differenza reti a favore della squadra nerazzurra. Ma potrebbero esserci anche cambiamenti dovuti a motivi di Ordine Pubblico.