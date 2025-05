Theo lascia il Milan ma resta in Serie A: scelto anche il sostituto

Il destino di Theo Hernandez è oramai segnato: il terzino francese lascerà infatti il Milan al termine di questa stagione dopo 6 anni.

Allo stesso tempo, però, non è da escludere che con l’arrivo del nuovo direttore sportivo il Diavolo non torni sui propri passi e decida di confermare il francese rinnovandogli il contratto. Questo scenario al momento sembrerebbe però complicato, anche perché per Theo Hernandez si sarebbe cominciata a muovere con concretezza una grande di Serie A, intenzionata a sfruttare la rottura tra le parti per indebolire una diretta concorrente non solo ad un posto in Champions, ma ipoteticamente anche per lo scudetto.

Il futuro di Theo sarà ancora in Serie A

Bisogna cominciare ad abituarsi al fatto che l’anno prossimo non vedremo più Theo Hernandez con la maglia del Milan. L’assenza di ieri a Roma non è stata una casualità, anche perché dall’ambiente milanista circola una voce secondo la quale Sergio Conceiçao ha deciso di escludere il francese dopo un litigo avvenuto nel post partita della finale di Coppa Italia.

Solo un direttore sportivo all’altezza ed un allenatore con ambizioni importanti potrebbero convincere Theo Hernandez a restare, ma la sensazione è che oramai ambo le parti avrebbero già preso la loro decisione. Nulla è da escludere però, sia chiaro, anche perché la confusione che si respira all’interno del Club rossonero potrebbe stravolgere completamente la situazione da un momento all’altro, ma le ultime notizie confermano ulteriormente il fatto che il francese lascerà il Milan nel prossimo calciomercato. Ma in tutto questo, dove finirà a giocare il numero 19 rossonero?

Tramontata la pista Real Madrid, i colleghi di TeleLombardia hanno parlato di un concreto interesse della Juventus per Theo Hernandez, con il calciatore, considerato il blasone della squadra, che avrebbe anche già dato massima disponibilità a questo trasferimento che avrebbe dell’incredibile, soprattutto per il legame che si era creato nel corso di questi anni con l’ambiente rossonero.

Accordo per la cessione di Theo: il sostituto

Il Milan potrebbe vendere Theo Hernandez alla Juventus. Al momento nulla di confermato, perché si tratterebbe essere di una mera indiscrezione, ma i colleghi di TeleLombardia hanno addirittura svelato che l’offerta che presenterà la Vecchia Signora dovrebbe essere molto simile a quella che fece il Como lo scorso gennaio.

Di questo passo la cessione di Theo Hernandez è praticamente certa, con il Milan che si sarebbe anche già messo alla ricerca di un sostituto. Ovviamente il tutto dipenderà da come andranno questi discorsi con la Juventus, ma la sensazione è uno tra Maxim De Cuyper, Tyrell Mitchell e Juan Miranda sarà l’erede del francese in rossonero. Da capire chi ovviamente, con il Diavolo che ovviamente si muoverà tanto anche in base all’incasso che registrerà.