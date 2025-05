Colpo lampo, arriva Cristiano Ronaldo: giocherà il Mondiale per Club

Cristiano Ronaldo non ha rinunciato all’ambizione di disputare il Mondiale per Club.Intanto, la stagione dell’Al Nassr sta terminando nel peggior modo possibile

Un’altra stagione senza titolo per Cristiano Ronaldo con l’Al Nassr. Staccatissima dalla vetta della Saudi League occupata dall’Al Ittihad, ormai avviato verso la conquista del titolo, la compagine allenata da Stefano Pioli è scivolata al quarto posto in classifica, superata dall’Al Qadisiya a due giornate del termine.

Un piazzamento, quello attuale, che non permetterà a Ronaldo e compagni di disputare la prossima edizione di Asian Champions League, competizione dalla quale l’Al Nassr è stato eliminato, a sorpresa, in semifinale dai giapponesi del Kawasaki Frontale poi sconfitti all’epilogo dall’Al Ahli. Un’ulteriore delusione per Cristiano Ronaldo che non ha ancora firmato il rinnovo di contratto con il club che lo ha ingaggiato nel 2022 dopo il burrascoso addio dal Mancester United.

Nonostante una carriera sfavillante e i 40 anni compiuti lo scorso febbraio, la voglia di competere non ha affatto abbandonato CR7 che pare essere particolarmente tentato dalla possibilità di poter disputare la prima edizione del Mondiale per Club, evento cui parteciperà il rivale di sempre, Leo Messi, grazie all’invito concesso all’Inter Miami.

Cristiano Ronaldo al Mondiale per Club, pronta un’offerta “fuori mercato”

La voglia di Cristiano Ronaldo di partecipare all’evento clou dell’estate ha favorito l’accostamento dell’ex Real e Juve ad alcuni dei club che si contenderanno il trofeo negli Usa. Si è scritto di un tentativo dell’Al Hilal che starebbe preparando anche un’offerta faraonica per Simone Inzaghi per strappare l’allenatore dell’Inter, altra squadra cui il nome di CR7 è stato avvicinato senza riscontri concreti.

Merita decisamente più considerazione, invece, l’indiscrezione rilanciata da una fonte autorevole come Marca stando alla quale sarebbe in arrivo per Ronaldo un’offerta “fuori portata” da parte di un club brasiliano che parteciperà al Mondiale per Club. Una proposta concreta che coinvolgerebbe anche sponsor importanti, intrigati dalla visibilità che Cristiano Ronaldo garantirebbe ai loro marchi in una competizione che avrà un’audience planetaria.

Marca non ha rivelato il nome della squadra. Sono quattro le compagini brasiliane che parteciperanno al Mondiale ovvero Palmeiras, Flamengo, Fluminense e Botafogo, le quattro vincitrici della Copa Libertadores dal 2021 al 2024. Tra le compagini citate, solo dal Botafogo sono arrivate reazioni alla notizia rilanciata da Marca. “Non si può certo dire di no a una stella del genere. E’ ancora una macchina da gol e in una squadra che crea occasioni sarebbe perfetto“, queste le dichiarazioni di Renato Pavia, l’allenatore del Botafogo, club di proprietà statunitense.

In attesa di novità sulla sua possibile presenza al Mondiale per Club, intanto per Cristiano Ronaldo è arrivata la convocazione del Portogallo per la semifinale di Nations League che i lusitani disputeranno contro la Germania, mercoledì 4 giugno, a Monaco di Baviera. Chi vince affronterà in finale Spagna o Francia, protagoniste della semifinale del 5 giugno a Stoccarda.