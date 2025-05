Chiesa di nuovo in Italia, ritorno con i fiocchi: la destinazione

Trasferitosi al Liverpool durante la scorsa estate, Federico Chiesa si è tolto la soddisfazione di vincere una Premier League facendolo però con un ruolo molto marginale all’interno della squadra di Arne Slot.

Non c’è stato spazio per Federico Chiesa al Liverpool durante la stagione che si è appena conclusa per la squadra dei Reds con l’esterno offensivo pronto a tornare in Italia.

Il classe 1997 ha lasciato la Juventus durante la scorsa estate quando era giunto ad un anno dalla fine del contratto con i bianconeri. Il Liverpool si è fatto avanti portandolo in Inghilterra in un anno che doveva essere di ripartenza per i Reds dopo l’addio di Jurgen Klopp. Arne Slot è riuscito a non far rimpiangere il suo predecessore ed i Reds sono riusciti a vincere la Premier League con largo anticipo per un’annata trionfale per Salah e compagni con il rimpianto di non aver fatto meglio in Champions League. Ora per Federico Chiesa potrebbero riaprirsi le porte di un ritorno in Italia.

Calciomercato, Chiesa vicino al ritorno in Italia: ci siamo

Stando a quanto pronosticato dai bookmakers, appare avvicinarsi il ritorno di Federico Chiesa in Serie A con Milan e Napoli che sono date per favorite per quello che riguarda l’acquisto dell’esterno offensivo in vista della prossima stagione. I rossoneri e gli azzurri sono quotati a 4,5 mentre a 9 è quotato un suo ritorno alla Juventus.

Presenti alla corsa a Federico Chiesa anche Roma e Inter con i due club che hanno la loro quota però più alta, a 11. Sembra essere sempre più probabile quindi un ritorno del giocatore in Serie A con Chiesa che ha voglia di rimettersi in gioco per provare a guadagnare un posto nella nazionale in vista dei mondiali che si disputeranno tra un anno.

Con sole cinque presenze in Premier League, Federico Chiesa ha contribuito in maniera minima alla vittoria del campionato inglese che resterà comunque nel suo palmares personale. Arne Slot ha avuto sempre parole di elogio per l’italiano che però non sembra rientrare nei piani dei Reds in vista della prossima stagione.

Il Liverpool sembra essere pronto a dare l’ok alla sua cessione in prestito con diritto di riscatto per cercare di rivalutazione il cartellino del classe 1997 che dovrà provare a rilanciare la sua carriera dopo un’annata passata tra panchina e tribuna. Difficile un nuovo trasferimento all’estero con Chiesa che sa di dover giocare con continuità e tornare in Italia per cercare di riconquistare la maglia azzurra.