Ha preso il volo per Madrid, salta il Venezia: addio alla Juve

La Juventus a Venezia senza il suo top player il cui trasferimento appare imminente: ha già preso il volo per Madrid

Al termine del campionato mancano solo novanta minuti e la Juventus, nonostante le tantissime difficoltà incontrate nel corso della stagione, è a centimetri dall’ottenere la qualificazione alla prossima Champions League.

Contro il Venezia, ai bianconeri basterà ottenere i tre punti per certificare la loro presenza nell’Europa che conta il prossimo anno e tagliare fuori la Roma che spera, invece, in un loro passo falso. La squadra di Igor Tudor, però, non ha alcuna intenzione di fare un passo falso proprio adesso e sa di essere in una buonissima posizione dopo il successo maturato contro l’Udinese che le ha permesso di mantenere il quarto posto.

In un’annata davvero disgraziata, conquistare la Champions League è l’obiettivo minimo per la Juventus che è chiamata a cambiare marcia il prossimo anno. Alla Continassa verrà dato il via ad un’altra rivoluzione e con ogni probabilità Tudor non resterà l’allenatore della Vecchia Signora che sta lavorando per riportare a Torino ad Antonio Conte.

Sul mercato, invece, la Juventus si sta già muovendo sul fronte uscite ed il primo giocatore sulla lista a lasciare i bianconeri dovrebbe essere Dusan Vlahovic che contro l’Udinese potrebbe aver disputato la sua ultima gara in bianconero. A Venezia, il serbo potrebbe infatti non esserci in quanto secondo DSports sarebbe imminente il suo passaggio all’Atletico Madrid.

Juventus, Vlahovic addio: il serbo verso l’Atletico Madrid

Dusan Vlahovic è destinato a lasciare la Juventus ed in questi giorni potrebbe essere definito il suo addio ai bianconeri. Stando a quanto riportato da DSports, l’attaccante serbo sarebbe vicinissimo all’Atletico Madrid che avrebbe intensificato i contatti negli ultimi giorni ed ha fretta di chiudere la trattativa per avere il nuovo bomber a disposizione quanto prima.

Tutto fa pensare che contro l’Udinese per Vlahovic sia stata l’ultima volta con la maglia bianconera e, di conseguenza, a Venezia potrebbe non essere disponibile. Per l’attaccante serbo è stata una stagione molto complicata e sia con Motta che con Tudor ha lasciato molto a desiderare, venendo criticato spesso e duramente da parte della tifoseria.

Tra Vlahovic e la Juventus si è creata una fattura insanabile che ha reso impossibile il rinnovo contrattuale e l’addio è ormai inevitabile. L’Atletico Madrid è in pole nella corsa al serbo, ma l’Arsenal resta alla finestra e pronto ad approfittarne qualora i Colchoneros non riuscissero a chiudere la trattativa. Non si sa dunque con sicurezza dove giocherà Vlahovic il prossimo anno, ma l’unica cosa certa è che la sua avventura Torino si è ormai esaurita e la sfida contro l’Udinese è stata il suo canto del cigno.