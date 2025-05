Calciomercato, colpo Retegui: destinazione sconvolgente

Mateo Retegui potrebbe dire addio all’Atalanta il prossimo anno: destinazione sconvolgente per l’attaccante italo argentino

L’ennesima stagione di altissimo livello è valsa la qualificazione alla prossima Champions League per l’Atalanta che, con un po’ di continuità in più, avrebbe anche potuto insidiare Inter e Napoli nella lotta scudetto.

Nonostante la corsa allo scudetto si sia conclusa in maniera prematura, la Dea non può certo non essere soddisfatta per come le sono andate le cose quest’anno e nella prossima stagione vorrà confermarsi ancora o fare addirittura meglio. Percassi sta facendo di tutto per trattenere Gasperini, il cui addio appare meno certo rispetto a qualche settimana fa, ed al tecnico è stato anche proposto il rinnovo del contratto fino al 2027.

Oltre alla conferma della guida tecnica, però, l’Atalanta deve riuscire anche a trattenere i suoi migliori giocatori e migliorare la rosa, cosa che non è per niente facile visto che sono in molti ad essere finiti nel mirino di altri club. Tra questi vi è Ademola Lookman che potrebbe essere il sacrificato degli orobici per poter finanziare il mercato. L’attaccante nigeriano piace a Paris Saint-Germain e Juventus e l’Atalanta spera di ricavare almeno 60 milioni di euro dalla sua cessione.

In bilico, però, sarebbe anche il futuro di Mateo Retegui che pure potrebbe dire addio all’Atalanta e per lui stanno suonando in maniera forte sirene inglesi. Stando a quanto riportato Theboyhotspur.com, sulle tracce dell’attaccante nerazzurro si sarebbe messo il Tottenham.

Atalanta, sirene inglesi per Retegui: lo vuole il Tottenham

Il futuro di Mateo Retegui il prossimo anno potrebbe essere la Premier League. Secondo quanto riportato dal sito Theboyhotspur.com, molto vicino alle vicende di casa Tottenham, gli Spurs sarebbero molto interessati all’attaccante italo-argentino, in quanto si sta cercando un bomber che possa avere continuità in termini di rendimento e di gol.

L’annata del Tottenham, al diciassettesimo posto in Premier League, è stata un fiasco totale e solo la vittoria dell’Europa League, che gli garantirebbe un posto nella prossima Champions League, potrebbe renderla meno amara. In caso di qualificazione alla massima competizione europea per club, però, l’avere un attaccante capace di andare a segno con regolarità sarebbe ancora più importante e gli Spurs avrebbero individuato in Retegui l’obiettivo giusto.

Da quando è andato via Harry Kane, il Tottenham ha perso quel giocatore capace di essere decisivo sotto porta e sarebbe dunque intenzionato a fare un’offerta per l’attaccante italo-argentino che, però, è ritenuto fondamentale dall’Atalanta. Il club nerazzurro chiede tra i 55 ed i 60 milioni di euro per il giocatore ed il club londinese vuole riflettere attentamente sul se tentare l’affondo o meno. Nella lista degli Spurs ci sono anche altri nomi e la dirigenza valuterà come muoversi nelle prossime settimane.